Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de konn­ten die mei­sten Mann­schaf­ten des ATS Bas­ket­ball Kulm­bach ihre Par­tien erfolg­reich absol­vie­ren. Die U12 gewann beim TSV Hof mit 83:42. Die U14 besieg­te zuhau­se den TV Weis­main mit 80:34. Beim BBC Coburg sieg­te die U16 mit 70:59. Und die erste Mann­schaft konn­te in der Bay­ern­li­ga end­lich wie­der punk­ten. Nur die Damen des ATS muss­ten sich, in ihrem ersten Spiel in der Bezirks­li­ga, in einer engen Par­tie am Ende mit 36:42 geschla­gen geben.

ATS Kulm­bach – SV Ober­dürr­bach 70:60 (17:17/28:31/49:52)

Für die Her­ren des ATS gab es in den letz­ten Wochen in der Bay­ern­li­ga lei­der nicht viel zu holen. Die letz­ten vier Par­tien gin­gen alle­samt ver­lo­ren. Aller­dings traf man hier auch auf die aktu­ell vier besten Teams der Liga. Am Sams­tag ging es dann in der hei­mi­schen CVG-Hal­le gegen den SV Ober­dürr­bach. Die Würz­bur­ger hat­ten bis dato, bei zwei Par­tien weni­ger, bereits einen Sieg mehr als die Kulm­ba­cher erspielt.

Coach Chri­stoph Jung­bau­er stell­te sein Team auf eine enge Par­tie ein. Per­so­nell muss­te er, neben den bei­den Lang­zeit­ver­letz­ten Ste­fan Pas­sing und Felix Pietsch, noch auf Rou­ti­nier Achim Eck­hardt ver­zich­ten. Ober­dürr­bach spiel­te wie so oft mit einer klei­ne Rota­ti­on und war mit acht Mann angereist.

Im ersten Vier­tel ent­wickel­te sich gleich eine aus­ge­gli­che­ne Par­tie. Wäh­rend die Kulm­ba­cher am Brett punk­te­ten, kamen die Würz­bur­ger vor allem von drau­ßen zum Zug. Beim Stand von 9:15 für die Gäste, hat­ten die­se bereits drei­mal von jen­seits der Drei­er­li­nie getrof­fen. Der ATS kämpf­te sich bis zur ersten Pau­se auf 17:17 zurück.

Zum Start des zwei­ten Vier­tels konn­ten sich die Bier­städ­ter das erste Mal etwas absetz­ten. U.a. ein Drei­er durch Mar­cus Malla­nik brach­te zwi­schen­zeit­lich eine 7‑Punkte Füh­rung. Dann dreh­ten die Gäste wie­der auf. Flü­gel­spie­ler Seba­sti­an Lie­ber, heu­te mit 26 Punk­ten und 5 Drei­ern Top-Scorer der Par­tie, brach­te die Gäste mit einem Drei­punkt-Wurf wie­der in Front. Zur Halb­zeit lag der ATS schließ­lich mit drei Punk­ten hinten.

Im drit­ten Vier­tel waren es dann zuerst der SVO, der sei­nen Vor­sprung leicht aus­bau­en konn­te ehe der ATS beim Stand von 34:40 einen Lauf star­te­te. Fünf sei­ner 19 Punk­te erziel­te hier­bei Niklas Jung­bau­er. Zwei Drei­er in Fol­ge durch Seba­sti­an Lie­ber stell­te dann den drei-Punk­te-Rück­stand wie­der her. Mit die­sem ging es dann auch in die letz­te Pau­se. Stand 49:52.

Wäh­rend es in den let­zen Par­tien bei den Kulm­ba­cher im vier­ten Vier­tel nicht so rich­tig lief, z.B. als man gegen Eggols­heim nach einem 8‑Punk­te-Vor­sprung noch mit 15 Punk­ten ver­lo­ren hat­te, lief es dies­mal anders. Der ATS begann stark und punk­te­te viel­sei­tig. Ein Drei­er durch Tim Koths brach­te die Füh­rung nach zwei Minu­ten im letz­ten Abschnitt. Kon­ti­nu­ier­lich wur­de der Vor­sprung aus­ge­baut auch des­halb, weil man kei­nen erfolg­ri­chen Drei­er der Gäste mehr zu lies. Da war es auch nicht wei­ter schlimm, dass die Kulm­ba­cher in den letz­ten Minu­ten noch eini­ge unnö­ti­ge Ball­ver­lu­ste hat­ten. Die Würz­bur­gen konn­ten die­se Chan­cen nicht nut­zen um noch­mals zu ver­kür­zen. Mit der Schluss­si­re­ne traf Ramon Arlt mit einem Drei­er zum 70:60 Endstand.

Nach dem Spiel sag­te Trai­ner Chri­stoph Jung­bau­er: „Ich bin froh bin, dass wir dies­mal die Ern­te unse­rer Arbeit auch ein­fah­ren konn­ten. Die letz­ten Male hat­ten wir uns am Ende oft unter Wert ver­kauft und die Spie­le dann auch ver­dient ver­lo­ren. Heu­te war dies anders und ein guter Schritt in die rich­ti­ge Richtung.“

Der ATS befin­det sich bei drei Sie­gen und fünf Nie­der­la­gen nun auf dem ach­ten Tabel­len­platz der Bay­ern­li­ga Nord. Am näch­sten Sonn­tag geht es nach Aschaf­fen­burg zur zwei­ten Mann­schaft der Bas­kets. Die befin­den sich, mit bis­her nur einem Sieg, auf dem vor­letz­ten Tabel­len­platz. Die Kulm­ba­cher sind guter Hoff­nung, dass sie von Ihrem läng­sten Aus­wärts­trip einen Sieg mit nach Hau­se brin­gen können.

ATS Kulm­bach:

Jungbauer,N. (19 Punk­te); Koths,T (15 Punkte/​3 Drei­er); Malla­nik, M (13P/1D); Mitchell,L. (10P); Arlt, R.(9P/1D); Brown, D. (2P); Schwa­ben­land, A. (2P); Schwa­ben­land, P. ; Hansl, M.