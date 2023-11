Wie jedes Jahr ist es der Geschäfts­füh­rung der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg mbH (GKG) ein beson­de­res Anlie­gen, die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Unter­neh­mens für ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment und Ver­trau­en zu ehren und eben­falls eini­ge Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand zu ver­ab­schie­den. In die­sem Jahr kön­nen zwei Jubi­la­rin­nen auf stol­ze 40 Dienst­jah­re und drei­zehn Mit­ar­bei­te­rin­nen auf 25 Dienst­jah­re zurück­blicken. Sieb­zehn wei­te­re Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen wur­den in ihren Ruhe­stand verabschiedet.

In der heu­ti­gen Zeit wer­den lang­jäh­ri­ge Dienst­ju­bi­lä­en immer sel­te­ner. Ein bzw. meh­re­re Arbeit­ge­ber­wech­sel sind in unse­rer dyna­mi­schen Arbeits­welt die Regel und fast schon ein Muss. Umso schö­ner sind Anläs­se, die die gro­ße Ver­bun­den­heit zum Arbeit­ge­ber zeigen.

Bei der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg wer­den jähr­lich lang­jäh­ri­ge Dienst­ju­bi­la­re geehrt und Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, die in den Ruhe­stand gehen oder in die­sem Jahr gegan­gen sind, fei­er­lich ver­ab­schie­det. Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann begrüß­te gemein­sam mit dem stell­ver­tre­ten­den Geschäfts­füh­rer Harald Poßer und Mit­glied der Geschäfts­füh­rung Seba­sti­an Götz die Ehren­gä­ste an zwei Tagen, ein­mal in der Jura­kli­nik und ein­mal in der Stei­ger­wald­kli­nik. Herr Kunz­mann bedank­te sich bei allen Mit­ar­bei­ten­den im Namen der gesam­ten Geschäfts­füh­rung für ihre Arbeit und ihren uner­müd­li­chen Ein­satz für das Unter­neh­men und beton­te: „Die­ses beson­de­re Ereig­nis steht für Kon­ti­nui­tät, Ver­trau­en und Dank­bar­keit – wir sind außer­or­dent­lich dank­bar, was Sie alles für die GKG lei­sten und gelei­stet haben.“ Mit einem Prä­sent und der Ehren­ur­kun­de der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung gra­tu­lier­te er den Jubi­la­rin­nen und Jubi­la­ren und ver­ab­schie­de­te zudem eini­ge Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in den Ruhe­stand. Mit den besten Wün­schen für den näch­sten Lebens­ab­schnitt schloss der offi­zi­el­le Teil der Fei­er und fand in gemüt­li­cher Run­de mit einem Imbiss sei­nen Abschluss.

In die­sem Rah­men nutz­te auch der Betriebs­rat in bei­den Häu­sern die Gele­gen­heit, den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern ein herz­li­ches Dan­ke­schön auszusprechen.