Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth zeigt auch in die­sem Jahr wie­der prä­mier­te Buch­kunst vom Fein­sten. Unter dem Mot­to „Die schön­sten deut­schen Bücher“ sind von Diens­tag, 21. Novem­ber, bis Mit­te Dezem­ber in der Gale­rie des RW21 (1. Ober­ge­schoss) Kost­bar­kei­ten der Buch­ge­stal­tung zu bewun­dern. Die Stif­tung Buch­kunst hat die best­ge­stal­te­ten Bücher des Jah­res 2023 gekürt.

603 Ein­sen­dun­gen kon­kur­rier­ten um die begehr­ten Aus­zeich­nun­gen. Im Wett­be­werb der »Schön­sten Deut­schen Bücher« wähl­ten zwei fach­kun­di­ge Jurys in einem auf­wen­di­gen Ver­fah­ren die 25 schön­sten Bücher des Jah­res aus. 14 Juro­rin­nen und Juro­ren dis­ku­tier­ten sie­ben Tage lang über die ein­ge­reich­ten Titel. Die aus­ge­wähl­ten Bücher sind vor­bild­lich in Gestal­tung, Kon­zep­ti­on und Ver­ar­bei­tung und zei­gen eine gro­ße Band­brei­te der Mög­lich­kei­ten in Sachen Gestal­tung und Herstellung.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter stif​tung​-buch​kunst​.de