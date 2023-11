Am 23. Novem­ber 2023 wer­den wei­te­re Stol­per­stei­ne in Coburg verlegt

Um die Erin­ne­rung an das Schick­sal der Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus immer wie­der ins Bewusst­sein zu brin­gen, orga­ni­siert die Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt seit vie­len Jah­ren die Ver­le­gung der Stol­per­stei­ne in Coburg. In die­sem Jahr wer­den sie­ben wei­te­re Stol­per­stei­ne ver­legt, drei wei­te­re Stei­ne wer­den an einen neu­en Stand­ort ver­setzt. In Coburg erin­nern somit zukünf­tig ins­ge­samt 133 Stol­per­stei­ne an die Opfer des Nationalsozialismus.

Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig wird die neu­en Stei­ne gemein­sam mit dem 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin setz­ten. Schüler*innen der Hei­lig­kreuz­schu­le, des Casi­mi­rian­ums und des Alber­ti­nums wer­den an den jewei­li­gen Adres­sen Ein­blicke in das Leben, Wir­ken und Lei­den der Opfer gewähren.

Die Ver­le­gung fin­det in fei­er­li­chen Rah­men am 23. Novem­ber 2023 ab 10 Uhr statt. Von der ersten Sta­ti­on in der Gar­ten­stra­ße 3 führt der Weg mit Halt am Stein­weg 26 und der Moh­ren­stra­ße 36 letzt­lich zur Spi­tal­gas­se 12.