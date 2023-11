„Trotz Fehl­start behal­ten wir in Han­no­ver unse­re wei­ße Weste“

Zwei star­ke Vier­tel rei­chen um einen am Ende unge­fähr­de­ten 87:53 Aus­wärts­er­folg gegen Han­no­ver fei­ern zu können.

„Nach dem 1. Vier­tel habe ehr­lich gesagt nicht mehr dar­an geglaubt, dass wir heu­te noch solch eine star­ke Team­per­for­mance aufs Par­kett brin­gen“, so Spie­ler­trai­ner And­re Hopp direkt nach dem Spiel. „Ich bin wirk­lich unglaub­lich stolz auf die Lei­stung eines jeden Ein­zel­nen“, so Hopp weiter.

Ohne Schü­ne­mann und Sel­lak rei­ste der RSV bereits am Sams­tag nach Han­no­ver. Am Abend besuch­te das Team noch das 1. Liga Spiel zwi­schen Han­no­ver United I und dem RSV Lahn Dill ehe es am Sonn­tag um 12:00 Uhr dann gegen die 2. Gar­de der Han­no­ve­ra­ner ging.

Das Spiel star­te­te aus Bay­reu­ther Sicht ziem­lich zer­fah­ren. Weder offen­siv noch defen­siv fan­den die Wag­ner­städ­ter ihren Rhyth­mus. Han­no­ver hin­ge­gen spiel­te ruhig und rou­ti­niert auf. Ergeb­nis war ein 7 Punk­te Rück­stand der Bay­reu­ther nach dem 1. Vier­tel. (18:25)

Im 2. Spiel­ab­schnitt nah­men die Mädels und Jungs des RSV Fahrt auf. Die Ver­tei­di­gung stand nun deut­lich bes­ser und offen­siv konn­te man die phy­si­sche Über­le­gen­heit nun auf das Par­kett brin­gen. Mit 22:4 Punk­ten ega­li­sier­te das Team von Spie­ler­trai­ner And­re Hopp nicht nur den Rück­stand son­dern ging zur Halb­zeit sel­ber mit 40:29 Zäh­lern in Führung.

Nach der Pau­se ent­wickel­te sich noch ein­mal ein Spiel auf Augen­hö­he. Dies spie­gel­te auch das mit 16:16 Punk­ten aus­ge­gli­che­ne Vier­tel­er­geb­nis wieder.

Im letz­ten Vier­tel zogen die Bay­reu­ther die Zügel dann noch­mal an. Durch eine erneut star­ke Ver­tei­di­gung und teils schö­nes Offen­siv­spiel sicher­te sich der RSV einen am Ende unge­fähr­de­ten 87:53 Team­er­folg gegen stets kämp­fen­de Hannoveraner.

Aus­blick:

Wei­ter geht es für den RSV bereits am Sams­tag den 25.11.2023 mit dem näch­sten High­light. Denn für einen gemein­sam mit den Nürn­berg Fal­cons orga­ni­sier­ten Inklu­si­ons­spiel­tag öff­net um 15:30 Uhr die KIA Metro­pol Are­na in Nürn­berg ihre Pfor­ten. 1 Ticket = 2 Spie­le. Zunächst tra­gen wir unser Heim­spiel gegen Alba Ber­lin aus. Im Anschluss fin­det dann das ProA Spiel der Fal­cons gegen Karls­ru­he statt. Span­nung ist also vor­pro­gram­miert. Wir freu­en uns auf EUCH!

Ergeb­nis­se & Statistiken

Live-Stats