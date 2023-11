3 Tage Polen in der Neuneinhalb

„Pol­ski Weekend“ | 24. bis 26. Novem­ber | Kunst- und Kul­tur­haus Neuneinhalb

Nach dem ful­mi­nan­ten Auf­takt im ver­gan­ge­nen Jahr heißt es am letz­ten Novem­ber-Wochen­en­de im Kunst- und Kul­tur­haus Neun­ein­halb: „Wita­my“ beim Pol­ski Weekend. Der Deutsch-Pol­ni­sche Kul­tur­ver­ein baut auch in die­sem Jahr ein Wochen­en­de lang kul­tu­rel­le Brücken zwi­schen Deutsch­land und Polen.

Der Start­schuss fällt am Frei­tag, 24. Novem­ber 2023, um 20 Uhr mit einer Lesung von Dr. Thor­sten Smidt. In sei­nem Buch „Vier Nul­len zu viel“ geht ist Tho­mas, ein Stu­dent aus Bonn, auf eine Geschäfts­rei­se nach Polen kurz nach der Wen­de: ein lite­ra­ri­sches Road­mo­vie und eine skur­ri­le Coming-of-Age-Sto­ry, die dem Leser die rausch­haf­ten 90er in einem damals noch völ­lig unbe­kann­ten Land näher bringt.

Am Sams­tag, 25. Novem­ber 2023, steht um 20 Uhr Fran­cis Tuan mit sei­ner Band auf der Büh­ne: eine Mischung aus Indie-Pop und pol­ni­schem Rock mit exo­ti­schen Akzen­ten: Der Lead­sän­ger hat viet­na­me­si­sche Wur­zeln und weiß Instru­men­te und Akkor­de sei­ner fer­nen Hei­mat mit gutem euro­päi­schen Pop und Rock zu ver­mi­schen – gute Lau­ne ist dabei garantiert.

In Zusam­men­ar­beit mit dem Kino ist Pro­gramm e.V. schließ­lich wird am Sonn­tag, 26. Novem­ber 2023, um 17 Uhr der pol­ni­sche Film „EO“ gezeigt (OmU), der 2023 für den aus­län­di­schen Oscar nomi­niert war und dem Publi­kum bild­ge­wal­tig die Welt aus der Sicht eines Esels zeigt.

Der Ein­tritt ist an allen Tagen frei, Spen­den sind willkommen.