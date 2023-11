Die Bay­ern­werk Netz GmbH (Bay­ern­werk) hat am Frei­tag, 17. Novem­ber, zusam­men mit poli­ti­schen Gästen in Neu­dorf im Land­kreis Lich­ten­fels die Inbe­trieb­nah­me der 125. digi­ta­len Orts­netz­sta­ti­on des Kun­den­cen­ters Bam­berg gefei­ert. Die moder­ne Sta­ti­on wird künf­tig dafür sor­gen, dass mehr Öko­strom in das Orts­netz des Bay­ern­werks ein­ge­speist wer­den kann. Die Kosten lie­gen bei rund 85.000 Euro.

„Digi­ta­le Orts­netz­sta­tio­nen wie in Neu­dorf kön­nen Strom­schwan­kun­gen, die durch die fluk­tu­ie­ren­de Ein­spei­sung erneu­er­ba­rer Ener­gien häu­fi­ger auf­tre­ten, bes­ser aus­glei­chen“, erklärt Car­sten Schnei­der, Lei­ter des Kun­den­cen­ters Bam­berg. „Dadurch wer­den unse­re Netz­ka­pa­zi­tä­ten bes­ser aus­ge­la­stet. Wir müs­sen die Strom­lei­tun­gen nicht so stark aus­bau­en, wie es bei her­kömm­li­chen Orts­netz­sta­tio­nen der Fall wäre“, beschreibt Tho­mas Spang, Lei­ter der Regi­on Fran­ken, die wirt­schaft­li­chen Kon­se­quen­zen und fol­gert: „Das spart Kosten und ent­la­stet damit auch unse­re Kun­din­nen und Kun­den.“ „Ich bin froh, dass Sie bestän­dig und ver­läss­lich dafür sor­gen, dass die Ener­gie­wen­de auch tat­säch­lich bei den Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­chern ankommt“, ergänz­te die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Sabi­ne Gross mit Blick auf das Neu­dor­fer Projekt.

Netz­aus­bau durch Kup­fer mit Köpfchen

„Ich freue mich, dass das Bay­ern­werk durch die­sen Aus­bau dafür Sor­ge trägt, dass die Men­schen in Ebens­feld und auch in Neu­dorf mit Pho­to­vol­ta­ik Strom erzeu­gen und die­sen ins Netz ein­spei­sen kön­nen“, bewer­tet Ebens­felds Bür­ger­mei­ster Bern­hard Sto­rath das Netz­bau­pro­jekt. „So kann jeder sei­nen Teil zur Ener­gie­wen­de bei­steu­ern.“ Um mehr Öko­strom in das Strom­netz auf­neh­men zu kön­nen, müs­sen nicht nur die Strom­lei­tun­gen selbst aus­ge­baut wer­den. Auch Orts­netz­sta­tio­nen und Umspann­wer­ke, die den Strom zwi­schen den Span­nungs­ebe­nen trans­for­mie­ren, sind für den Erfolg der Ener­gie­wen­de wich­tig. Das Bay­ern­werk setzt bei der Moder­ni­sie­rung auf Digi­ta­li­sie­rung. Im Land­kreis Lich­ten­fels sol­len die­ses Jahr 15 digi­ta­le Orts­netz­sta­tio­nen ans Netz gehen.

„Das The­ma Ener­gie­ver­sor­gung und dezen­tra­le Ener­gie­er­zeu­gung mit dem Ziel, eine ener­gie­aut­ar­ke Regi­on zu wer­den, ist für den Land­kreis Lich­ten­fels ein wich­ti­ges Anlie­gen“, erläu­ter­te Hel­mut Fischer, Stell­ver­tre­ter des Land­rats. Mit dem geplan­ten Regio­nal­werk Ober­main sol­len eige­ne Pro­jek­te im Bereich der erneu­er­ba­ren Ener­gien im Land­kreis umge­setzt und die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dar­an betei­ligt wer­den. „Ein wich­ti­ger Part­ner für uns ist die Bay­ern­werk Netz GmbH“, ergänz­te Hel­mut Fischer und fuhr fort: „Denn nur im Drei­klang von Bür­gern, Kom­mu­nen und Netz­be­trei­ber wer­den wir zukunfts­fä­hig sein.“ Auch die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gross beton­te die not­wen­di­ge Zusam­men­ar­beit im Sin­ne der Ener­gie­wen­de, mahn­te aber gleich­zei­tig an, dass die Kom­mu­nen hier mehr Unter­stüt­zung etwa durch Bund und Frei­staat bräuchten.

Schnel­le­rer Ser­vice durch Digitalisierung

Ein wei­te­rer Vor­teil der digi­ta­len Orts­netz­sta­tio­nen ist, dass die­se aus der Fer­ne aus­ge­le­sen und gesteu­ert wer­den kön­nen. „Im Stö­rungs­fall müs­sen wir nicht mehr jede Sta­ti­on anfah­ren und über­prü­fen, um den Ort der Stö­rung zu loka­li­sie­ren. Das erleich­tert die Netz­steue­rung und beschleu­nigt die Stö­rungs­be­he­bung“, erklärt Lin­da Fenn, Ser­vice­tech­ni­ke­rin beim Bay­ern­werk, die den Anwe­sen­den die neu in Betrieb genom­me­ne digi­ta­le Orts­netz­sta­ti­on vor­führ­te. „So unter­stützt die Digi­ta­li­sie­rung unse­ren Netz­be­trieb und lie­fert wert­vol­le Daten für die Ver­sor­gungs­si­cher­heit“, fasst Car­sten Schnei­der die Vor­tei­le zusam­men und ergänzt: „Des­halb sind wir als Kun­den­cen­ter Bam­berg auch stolz dar­auf, heu­te die 125. digi­ta­le Orts­netz­sta­ti­on in unse­rem Pla­nungs­ge­biet in Betrieb zu neh­men.“ Um die neue Sta­ti­on in das bestehen­de Strom­netz zu inte­grie­ren, wur­den rund 300 Meter Kabel ver­legt. Die Gesamt­ko­sten belau­fen sich auf 85.000 Euro. Die Bau­aus­füh­rung hat die ELG Elek­tro- und Lei­tungs­bau GmbH für das Bay­ern­werk übernommen.

Der Aus­bau in Neu­dorf als Puzzlestück

Allein im Markt Ebens­feld wer­den in die­sem Jahr noch zwei wei­te­re digi­ta­le Orts­netz­sta­tio­nen in Betrieb gehen. Eine in Kut­zen­berg und eine in Drais­dorf. Die Netz­an­bin­dung in Drais­dorf ist auf­wän­di­ger: 750 Meter Kabel wur­den ver­legt und eine Spül­boh­rung aus­ge­führt. Wei­te­re grö­ße­re Maß­nah­men im Land­kreis sind zum Bei­spiel in Burg­kunst­adt zu fin­den: Zwi­schen dem Alten­heim und der Pro­fes­sor-Arneth-Stra­ße wur­de in die­sem Jahr das Mit­tel­span­nungs­netz ver­ka­belt, im Bereich Weid­nitz wird dies im näch­sten Jahr gesche­hen. Ins­ge­samt wer­den bei bei­den Pro­jek­ten für rund 850.000 Euro mehr als fünf Kilo­me­ter Kabel ver­legt und eine neue digi­ta­le Orts­netz­sta­ti­on errichtet.