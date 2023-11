Mit 90:94 (42:43) haben die Bam­berg Bas­kets ihre Par­tie des 8. Spiel­tags in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga bei den Veo­lia Towers Ham­burg ver­lo­ren. In der mit 3.400 Zuschau­ern aus­ver­kauf­ten edel​-optics​.de Are­na unter­lag die Mann­schaft von Head Coach Oren Amiel am Sams­tag­abend den Han­sea­ten und konn­te so den Anschluss an das Mit­tel­feld der Tabel­le vor­erst nicht her­stel­len. Dabei hat­ten die Bam­ber­ger, die erneut ohne Justin Gray, dafür erst­mals in die­ser Sai­son mit Patrick Heck­mann spie­len konn­ten, nach gut drei Minu­ten im Schluss­ab­schnitt das Spiel im Griff (75:66) und schie­nen ihren Erfolg aus dem Pokal­spiel wie­der­ho­len zu kön­nen. Leich­te Feh­ler und über die gesam­te Spiel­zeit zu vie­le zwei­te Chan­cen für die Gast­ge­ber lie­ßen die Par­tie letzt­lich aber doch noch zugun­sten der Towers kip­pen. Erfolg­reich­ste Wer­fer auf Bam­ber­ger Sei­te waren Filip Sta­nic mit 21 Punk­ten, gefolgt von Trey Wood­bu­ry mit 19 und Zach Cope­land mit 16 Zählern.

Filip Sta­nic: