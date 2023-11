Die Betreu­ungs­kräf­te im BRK Pfle­ge­heim am Königs­bad in Forch­heim las­sen sich immer wie­der mal etwas beson­de­res für die dor­ti­gen Bewoh­ner ein­fal­len. Nun wur­de für die fuß­ball­in­ter­es­sier­ten Män­ner dort unter Lei­tung von Peter Kri­son eine Grup­pe mit 9 Bewoh­nern gegrün­det, in der über Fuß­ball fach­gesim­pelt wird und die Ergeb­nis­se der Bun­des­li­ga­spie­le vor­aus­schau­end getippt wer­den können.

Das Beson­de­re dar­an, die Teil­nah­me ist kosten­los, dank Herrn Krison.

Wer die mei­sten Spiel­ergeb­nis­se rich­tig getippt hat, erhält von Herrn Kri­son einen klei­nen Preis. Der jewei­li­ge Spiel­schein wird immer im Lot­to-Geschäft Klee­blatt bei Frau Fran­ke in Bai­er­s­dorf abge­ge­ben. Kürz­lich hat­te Frau Nico­le Fran­ke eine gro­ße Über­ra­schung für die Bewoh­ner­schaft des Pfle­ge­hei­mes parat, einen gro­ßen Kar­ton Leb­ku­chen als Her­zens­spen­de. Die Freu­de dar­über war bei Herrn Kri­son und sei­nen Schütz­lin­gen sehr groß.