Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ziga­ret­ten in die Jacke gesteckt

BAM­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag beob­ach­te­te der Detek­tiv eines Super­mark­tes im Bam­ber­ger Osten zwei weib­li­che Laden­die­be, wie sie Ziga­ret­ten in ihre Jacken steck­ten. Beim Ver­las­sen des Geschäfts hielt er die bei­den bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest. Die Ziga­ret­ten hat­ten einen Wert von 40,- €.

Nach dem Klau­en gehauen

BAM­BERG. Frei­tag­nach­mit­tag um 12:30 Uhr wur­den zwei jugend­li­che Mäd­chen des Dieb­stahls von alko­ho­li­schen Geträn­ken sowie Misch­ge­trän­ken im Dro­ge­rie­markt der Innen­stadt über­führt. Nach der Her­aus­ga­be des Die­bes­guts wur­de eine der Täte­rin­nen gegen­über den Ange­stell­ten hand­greif­lich und ver­letz­te das Gegen­über leicht. Die Poli­zei konn­te vor Ort dees­ka­lie­rend die Anzei­ge auf­neh­men. Der Ent­wen­dungs­scha­den betrug ledig­lich 11,78 €.

Zu wenig Seitenabstand

BAM­BERG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall am Frei­tag­nach­mit­tag gegen 12:15 Uhr wur­de die Poli­zei Bam­berg in den Lau­ban­ger geru­fen. Dort fuhr eine 80-Jäh­ri­ge mit ihrem Pkw auf einen am Sei­ten­rand gepark­ten Anhän­ger. Die Ver­ur­sa­che­rin muss­te auf­grund eines geplatz­ten Rei­fens abge­schleppt wer­den. Sach­scha­den an den zwei Fahr­zeu­gen ent­stand in Höhe von ca. 2050 Euro.

Nach Unfall geflüchtet

BAM­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag zw. 15:30 Uhr und 15:40 Uhr park­te die Geschä­dig­te ihren Pkw auf dem alten Post­ge­län­de in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße. Als sie zu ihrem Pkw nach den besag­ten 10 Minu­ten zurück­kehr­te, stell­te sie fest, dass er durch ein unbe­kann­tes Fahr­zeug beschä­digt wur­de. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 2000 €. Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht jetzt nach wei­te­ren Betrof­fe­nen oder Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/929–210 zu melden.

Sexu­ell belästigt

BAM­BERG. Bereits am Mitt­woch den 15.11.2023 um 15:50 Uhr wur­de eine 26-jäh­ri­ge am Ade­naue­ru­fer auf Höhe der Mari­en­brücke von einem unbe­kann­ten sexu­ell belä­stigt und kör­per­lich ange­gan­gen. Durch einen unbe­kann­ten Zeu­gen wur­de der Täter von wei­te­ren Hand­lun­gen abge­hal­ten und flüch­te­te unerkannt.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht jetzt nach wei­te­ren, v. a. nach dem ein­grei­fen­den Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/929–210 zu melden.

Alko­hol am Steuer

BAM­BERG. Ein 34-jäh­ri­ger wur­de am Frei­tag­abend auf sei­nem E‑Scooter einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Die ange­ge­be­nen zwei bis drei Bier erga­ben einen Alko­hol­wert von knapp 1 Pro­mil­le. Eine Buß­geld­an­zei­ge und die Füh­rer­schein­ab­ga­be von 1 Monat sind die Fol­ge. Wei­ter­fah­ren durf­te der Fah­rer selbst­ver­ständ­lich nicht mehr.

Unter Dro­gen­ein­fluss

BAM­BERG. Eine 45-jäh­ri­ge wur­de am Sams­tag mor­gen in der Wun­der­burg mit ihrem Pkw einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­den deut­li­che Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt, wel­che auf den vor­an­ge­gan­ge­nen Kon­sum von Betäu­bungs­mit­tel hin­wei­sen. Eine Blut­ent­nah­me war die Fol­ge. Eben­so wur­de die Wei­ter­fahrt unterbunden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

BREI­TEN­GÜß­BACH. Am Frei­tag­mor­gen ereig­ne­te sich auf der Bun­des­stra­ße 4 im Bereich der Auto­bahn­auf­fahrt ein Ver­kehrs­un­fall, der eine leicht ver­letz­te Ver­kehrs­teil­neh­me­rin und ins­ge­samt ca. 35.000 Euro Sach­scha­den zur Fol­ge hatte.

Ein 34-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer über­sah beim Abbie­gen eine ent­ge­gen­kom­men­de 20-jäh­ri­ge Ver­kehrs­teil­neh­me­rin, so dass es im Kreu­zungs­be­reich zum Zusam­men­stoß kam. Auf­grund des Ver­kehrs­un­falls kam es zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen, wes­halb die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr bei der Ver­kehrs­len­kung unterstützte.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BISCH­BERG. Am Frei­tag­abend, gegen 18:20 Uhr, kam es in der Haupt­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall im Begeg­nungs­ver­kehr. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer kam einer 61-jäh­ri­ge Fiat-Fah­re­rin ent­ge­gen und kam soweit auf deren Fahr­strei­fen, dass es zu einem Anstoß bei­der Außen­spie­gel kam. Am Fiat ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

FRENS­DORF / OT ABTS­DORF. Am Frei­tag­abend wur­de ein auf dem Park­platz einer Gast­wirt­schaft abge­stell­ter BMW von einem noch unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren und beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Pkw-Fah­rer mit 1,38 Pro­mil­le unterwegs

Spei­chers­dorf. Bei einem 58-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer wur­de bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le der Poli­zei Bay­reuth-Land in Spei­chers­dorf in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag ein Atem­al­ko­hol­wert von 1,86 Pro­mil­le fest­ge­stellt. Anschlie­ßend wur­de im Kli­ni­kum Bay­reuth eine Blut­ent­nah­me bei dem Beschul­dig­ten durch­ge­führt und der Füh­rer­schein des Man­nes sicher­ge­stellt. Er darf nun auf­grund der Trun­ken­heits­fahrt bis zum Zeit­punkt einer gericht­li­chen Ent­schei­dung kei­ne fahr­erlaub­nis­pflich­ten Fahr­zeu­ge mehr führen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Jugend­schutz

Grä­fen­berg. Am Sams­tag­mor­gen, gegen 02:40 Uhr, führ­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt eine Jugend­schutz­kon­trol­le in einer Knei­pe in der Grä­fen­ber­ger Innen­stadt durch. In der Loka­li­tät konn­te ein jugend­li­ches Mäd­chen fest­ge­stellt wer­den, das sich dort ohne Beglei­tung einer per­so­nen­sor­ge­be­rech­tig­ten Per­son auf­hielt. Das Mäd­chen wur­de ihrer Mut­ter zuge­führt. Da sich der Betrei­ber der Gast­stät­te nicht aus­rei­chend um die jun­gend­schutz­recht­gli­chen Bestim­mun­gen küm­mer­te und das Alter sei­ner Gäste zu die­ser spä­ten Zeit nicht über­prüf­te, erwar­tet die­sen eine Anzei­ge nach dem Jugendschutzgesetz.

Eber­mann­stadt. Im Rah­men einer Per­so­nen­kon­trol­le am Bahn­hofs­platz konn­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt fest­stel­len, dass ein 16-jäh­ri­ger ohne gül­ti­gen Fahr­schein mit der Bahn gefah­ren war. Zusätz­lich führ­te der Jugend­li­che ver­bo­te­ner­wei­se zugriffs­be­reit ein „Ein­hand­mes­ser“ in der Hosen­ta­sche mit. Das Mes­ser wur­de vor Ort sicher­ge­stellt. Hin­sicht­lich des Ver­dachts der Straf­tat „Lei­stungs­er­schlei­chung“ fol­gen Ermitt­lun­gen durch die Bun­des­po­li­zei. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt fer­tigt gegen den Jugend­li­chen eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge nach dem Waffengesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der ver­gan­ge­nen Woche ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter aus dem Fahr­rad­ab­stell­raum eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Trett­lach­stra­ße ein schwarz-rotes Moun­tain­bike der Mar­ke Bulls. Das Fahr­rad hat­te einen Zeit­wert von meh­re­ren hun­dert Euro. Wer kann Hin­wei­se geben?

Dormitz, Lkrs. Forch­heim. Leich­tes Spiel hat­te ein unbe­kann­ter Täter, der in der Nacht zum Frei­tag in der Haupt­stra­ße aus einem unver­sperr­ten Ford einen Ruck­sack ent­wen­de­te. Ins­ge­samt konn­te der Täter nur rund 20 Euro Bar­geld erbeuten.

Son­sti­ges

Forch­heim. Im Zeit­raum von Diens­tag auf Frei­tag ver­gan­ge­ner Woche wur­de an einer Bus­hal­te­stel­le in der Bucken­ho­fe­ner Stra­ße ein dort ange­brach­ter Fahr­plan­aus­hang mut­wil­lig beschä­digt. Es ent­stand ein Scha­den von rund 30 Euro. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht?

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Lang­fin­ger ertappt

Bad Staf­fel­stein. Am spä­ten Frei­tag­nach­mit­tag wur­de ein 20-jäh­ri­ger Mann aus Michel­au i. Ofr. dabei ertappt, als er in einem Ein­kaufs­markt in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße eine Fla­sche Sekt im Wert von knapp 45,- Euro ent­wen­de­te. Den Lang­fin­ger, der zur Tat­zeit einen Alko­hol­wert von fast 2 Pro­mil­le auf­wies, erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Ladendiebstahls

Mann lei­stet Widerstand

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­mor­gen bega­ben sich Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels zu einem Anwe­sen in der Bres­lau­er Stra­ße, um dort einen mit Haft­be­fehl gesuch­ten Mann auf­zu­su­chen. Bei Antref­fen des 39-jäh­ri­gen lei­ste­te die­ser den Beam­ten gegen­über kör­per­li­chen Wider­stand und muss­te schließ­lich über­wäl­tigt und gefes­selt wer­den. Den Aggres­sor erwar­tet nun neben der Voll­streckung des Haft­be­fehls zusätz­lich eine Anzei­ge wegen Wider­stands gegen Vollstreckungsbeamte.