Skat als Bei­spiel der Ver­brei­tung Deut­scher Kul­tur in Südamerika

Vom 10. bis zum 13. Novem­ber fan­den in der Küsten­stadt Bal­neá­rio Cam­bo­riú die „Süd­ame­ri­ka­ni­schen-“ und „Bra­si­lia­ni­schen-“ offe­nen Skat-Mei­ster­schaf­ten statt.

Skat, ein von deut­schen Ein­wan­de­rern nach Bra­si­li­en gebrach­tes Kar­ten­spiel, hat bei den Ein­wan­de­rern wie auch unter den Ein­hei­mi­schen begei­ster­te Spie­ler. Im Dezem­ber 2016 wur­de es von der Deut­schen UNESCO-Kom­mis­si­on in die natio­na­le Liste des imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes auf­ge­nom­men. Drei Teil­neh­mer zei­gen Bei­spie­le, wie Deut­sche in Süd­ame­ri­ka hei­misch gewor­den sind:

Georg Escher, Mate­tee- und Zucker­rohr­bau­er in 2. Gene­ra­ti­on in Paraguay Lutz­hau­bold, Hob­by-Ang­ler aus Thü­rin­gen und jetzt Fisch­wirt mit eige­ner Räu­che­rei in Paraguay Her­bert Sprung aus Blu­men­au (Bra­si­li­en), 84 Jah­re alt, Nach­fah­re in 3. Gene­ra­ti­on von nach Bra­si­li­en ein­ge­wan­der­ten Niedersachsen

Neben die­sen Deut­schen Namen traf man aber auch auf Vitor Zanella, Vini­ci­us Pri­mo, Pedro Arau­jo, Igna­cio Cace­res etc., um nur 4 Bei­spie­le für die Durch­drin­gung des Skat­spiel bei den Ein­hei­mi­schen zu zeigen.

Die offe­nen Wett­kämp­fe „Süd­ame­ri­ka“ und „Bra­si­lia­nisch“ fan­den im Hotel Maram­ba­ia (www​.maram​ba​ia​.com​.br) in Bal­neá­rio Cam­bo­riú, SC, statt. Die Wett­be­wer­be began­nen am 10. Novem­ber mit einem „Vor­tur­nier“ über 2 Seri­en. Am 11., 12. und 13. Novem­ber wur­den ins­ge­samt 9 Seri­en aus­ge­tra­gen, um die Sie­ger der „süd­ame­ri­ka­ni­schen“ (9 Spiel­se­ri­en) und der „bra­si­lia­ni­schen“ (6 Spiel­se­ri­en) Mei­ster­schaft zu ermit­teln. Am 13. Novem­ber fand außer­dem die Preis­ver­lei­hung mit Abend­essen, Live-Musik und Tanz statt.

Der Gewin­ner der Bra­si­lia­ni­schen sowie der Süd­ame­ri­ka­ni­schen Mei­ster­schaft konn­te sich über ein Preis­geld von je 600 US$ freu­en. Aber auch die Plat­zier­ten konn­ten noch inter­es­san­te Geld­prei­se ein­stecken und über einen Wand­tel­ler freuen.

