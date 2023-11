2:0 – Sieg über Aschaffenburg

Der FC Ein­tracht Bam­berg emp­fing am 22. Spiel­tag den SV Vik­to­ria Aschaf­fen­burg im hei­mi­schen Fuchs-Park-Sta­di­on zum letz­ten Heim­spiel des Kalen­der­jah­res 2023. Die Elf von Chef­trai­ner Jan Gern­lein konn­te dabei einen 2:0‑Erfolg vor 536 Zuschau­ern ein­fah­ren und erst­mals seit dem fünf­ten Spiel­tag einen Heim­sieg fei­ern. Der FCE steht damit mit nun 19 Punk­ten wei­ter­hin auf dem 16. Tabel­len­platz der Regio­nal­li­ga Bayern.

Jan Gern­lein: „Gutes Gefühl für die­ses Spiel“

„Ich habe vor dem Spiel zu den Jungs gesagt, gera­de weil es die letz­ten Wochen sehr flei­ßig und sta­bil war, dass ich ein gutes Gefühl für die­ses Spiel habe. Wohl­wis­send, dass bei­de Angriffs­rei­hen nicht die treff­si­cher­sten sind, da war es wich­tig, dass wir unse­re größ­te Schwä­che, die Stan­dards, gut in den Griff krie­gen. Wir sind gut aus der Halb­zeit gekom­men, machen dann zwei schnel­le Tore, die glau­be ich der Kil­ler waren. Hin­tenraus haben wir in Über­zahl noch das ein oder ande­re offen­ge­las­sen, aber trotz­dem ist das ein ver­dien­ter Sieg“.

Aus­ge­gli­che­ne erste Halb­zeit, FCE ein­mal im Glück

Trai­ner Jan Gern­lein wech­sel­te im Ver­gleich zur Vor­wo­che auf drei Posi­tio­nen: Für Andre­as Mahr, Luis Schnei­der und Tobi­as Linz spiel­ten Luca Leist­ner, Patrick Gört­ler und Jonas Hart­wig. In der Anfangs­pha­se hat­ten die Gäste mehr Ball­be­sitz und kamen zu der ersten Tor­chan­ce der Par­tie, die Tor­hü­ter Ben Olschew­ski im Tor der Bam­ber­ger ver­ei­teln konn­te. Auch die größ­te Chan­ce des ersten Durch­gangs gehör­te den Gästen, als ein Distanz­schuss von Ben­ja­min Bai­er gegen die Bam­ber­ger Lat­te krach­te (27.). Kurz vor der Halb­zeit dann der FCE mit einem schö­nen Angriff über links, Luca Ljev­sic kam Höhe des Elf­me­ter­punk­tes zum Abschluss, der jedoch von einem Aschaf­fen­bur­ger geblockt wur­de. Mit 0:0 ging es fol­ge­rich­tig in die Kabinen.

Dom­rei­ter mit viel Power

Nach dem Sei­ten­wech­sel über­nahm der FCE das Ruder und tauch­te direkt vor dem geg­ne­ri­schen Tor auf. In der 50. Spiel­mi­nu­te kam schließ­lich wie­der Luca Ljev­sic im Sech­zeh­ner zum Abschluss und nagel­te den Ball die­ses Mal rechts halb­hoch in das Tor zur 1:0‑Führung für die Heim­mann­schaft. In der Fol­ge drück­ten wei­ter­hin die Dom­rei­ter und beka­men in der 54. Minu­te einen Frei­stoß mit­tig vor dem Straf­raum zuge­spro­chen. Die­sen schnapp­te sich der umtrie­bi­ge Phil­ipp Hack und ver­wan­del­te ihn traum­haft in die obe­re Tor­ecke zum 2:0. Der SV Vik­to­ria Aschaf­fen­burg berap­pel­te sich nach die­sem Dop­pel­schlag und schenk­te das Spiel noch nicht ab. In der 72. Minu­te jedoch sah SV-Kapi­tän Ben­ja­min Bai­er nach einem Foul am ein­ge­wech­sel­ten Fabio Reck eine umstrit­te­ne rote Kar­te. Anschlie­ßend konn­te der FCE über Kon­ter immer wie­der Nadel­sti­che set­zen, doch das drit­te Tor blieb aus, sodass die Par­tie mit 2:0 ende­te und die Dom­rei­ter mit ihren Fans ein erfolg­rei­ches letz­tes Heim­spiel 2023 fei­ern konnten.