Niki­ta Kryms­kiy kommt aus Kre­feld – Vasi­lii Panov geht zurück zu den Jung­ad­lern Mannheim

Die Sel­ber Wöl­fe justie­ren auf einer U21-Stel­le im Kader nach: Vasi­lii Panov soll sich erst ein­mal bei den Jung­ad­lern Mann­heim wei­ter­ent­wickeln. Dafür stößt Niki­ta Kryms­kiy vom Kre­fel­der EV zum Wolfs­ru­del und wird mit einem DEL2-För­der­ver­trag ausgestattet.

Aus­ge­bil­det in Ber­lin und in Russland

Der 19-jäh­ri­ge Stür­mer Niki­ta Kryms­kiy ist in Russ­land gebo­ren, kam aber schon in jun­gen Jah­ren nach Deutsch­land. Sei­ne sport­li­che Aus­bil­dung genoss der Links­schüt­ze zunächst bei den Eis­bä­ren Ber­lin. Als hier­zu­lan­de der Spiel­be­trieb im Nach­wuchs wäh­rend der Pan­de­mie ruh­te, schnür­te der damals 16-Jäh­ri­ge für eine Sai­son sei­ne Schlitt­schu­he für Vityaz Podolsk, einem Eis­hockey­club in der Nähe von Mos­kau. Zurück in Deutsch­land ging es für den 11-fachen U‑Nationalspieler Deutsch­lands direkt in den Senio­ren­be­reich zur EG Diez-Lim­burg in die Ober­li­ga Nord, wo die Kre­feld Pin­gui­ne auf ihn auf­merk­sam wur­den und ihn für die dar­auf­fol­gen­de Spiel­zeit in die DEL2 lot­sten. Dort konn­te er mit 41 Ein­sät­zen auch gleich ordent­lich Spiel­pra­xis in der zweit­höch­sten Liga sam­meln. Wäh­rend der lau­fen­den Sai­son wur­de Niki­ta Kryms­kiy bis­lang jedoch aus­schließ­lich im U20-Team des Kre­fel­der EV eingesetzt.

Die Ein­stel­lung passt

Blei­ben­den Ein­druck hat Niki­ta Kryms­kiy bei sei­nem Gast­spiel in der letz­ten Sai­son mit den Kre­feld Pin­gui­nen in der NETZSCH-Are­na durch einen Fight mit Ste­ven Deeg hin­ter­las­sen. Der Deutsch-Rus­se ist jedoch alles ande­re als ein Raub­ein, wenn man sich sei­ne Sta­ti­sti­ken ansieht. So hat er in sei­nen 41 Ein­sät­zen in der DEL2 neben der 5‑minütigen Stra­fe in Selb ledig­lich eine wei­te­re 2‑Mi­nu­ten-Stra­fe kas­siert, dafür aber 6 Tore erzielt und 3 Vor­la­gen bei­gesteu­ert. Auch Wöl­fe-Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler weiß über ande­re Stär­ken sei­nes neu­en Schütz­lings zu berich­ten: „Niki­ta Kryms­kiy hat einen guten Cha­rak­ter, bringt eine gute Ein­stel­lung mit, ist wil­lig und eine Kämp­fer­na­tur. Zudem ver­fügt er über gute läu­fe­ri­sche Fähig­kei­ten. Dar­über hin­aus hat er auch schon unter Beweis gestellt, dass er in der DEL2 sco­ren kann. Er wird ein guter Ersatz für Vasi­lii Panov sein.“

Und damit kommt Ser­gej Waß­mil­ler auch schon zur Begrün­dung, war­um sich die Wege zwi­schen dem 19jährigen Stür­mer und den Sel­ber Wöl­fen (erst­mal) wie­der tren­nen: „Vasi­lii Panov braucht noch ein Jahr Spiel­pra­xis im Nach­wuchs­be­reich in der DNL. Das wird sei­ner Ent­wick­lung gut­tun, damit er im Anschluss wie­der im Erwach­se­nen­be­reich neu angrei­fen kann. Des­halb geht er jetzt erst ein­mal zurück zu den Jung­ad­lern Mann­heim. Ich wer­de sei­ne wei­te­re Ent­wick­lung ver­fol­gen und ste­he in Kon­takt mit sei­nem Trai­ner bei den Jung­ad­lern, mit dem die­se Ent­schei­dung auch abge­stimmt ist.“ Vasi­lii Panov kam in der lau­fen­den Spiel­zeit zu 4 Ein­sät­zen in der DEL2 sowie zu 6 Spie­len beim Koope­ra­ti­ons­part­ner Höch­stadter EC in der Ober­li­ga Süd.

Viel­sei­ti­ger Stürmer

Bei den Sel­ber Wöl­fen trifft Neu­zu­gang Niki­ta Krims­kiy bereits auf das ein oder ande­re bekann­te Gesicht, wie er uns ver­rät: „Ich ken­ne Frank Hörd­ler, mit des­sen Sohn Eric ich gut befreun­det bin und 10 Jah­re zusam­men­ge­spielt habe, und auch Jero­en Plau­schin aus mei­ner Zeit bei den Eis­bä­ren Juni­ors. Und sonst bin ich dem ein oder ande­ren von den Jungs natür­lich auch schon mal auf dem Eis begeg­net.“ Sich selbst beschreibt der 19-Jäh­ri­ge als „viel­sei­ti­gen Stür­mer, der ger­ne zum Tor geht, in den Ecken Kör­per spielt und auch ger­ne ein Play für die Mit­spie­ler macht.“ „Im Pri­vat­le­ben bin ich ein – mei­ner Mei­nung nach – unter­halt­sa­mer und offe­ner Mensch. Zudem lege ich viel Wert auf mei­ne Fami­lie“, gibt er wei­ter preis. Nun heißt es für den jun­gen Stür­mer in Selb von Beginn an durch­zu­star­ten: „Ich möch­te in der rest­li­chen Sai­son soviel Eis­zeit wie mög­lich bekom­men, natür­lich dem Team wei­ter­hel­fen und mög­lichst vie­le Tore schießen.“

Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – neu, zuletzt Kre­fel­der EV 1981 U20, DNL

Niki­ta Krymskiy

Geburts­tag: 23.05.2004

Geburts­ort: St. Peters­burg, Russland

Grö­ße: 1,82 m

Gewicht: 80 kg

Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Niki­ta Kryms­kiy eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2023/2024. Bei Vasi­lii Panov bedan­ken sie sich für sei­nen Ein­satz und wün­schen ihm für die Zukunft und sei­ne Ent­wick­lung alles Gute.