Soli­sten, Ensem­bles und Orche­ster der Musik­schu­le Kulm­bach spie­len groß auf

Die Talen­te der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach laden zu ihrem tra­di­tio­nel­len „Tag der Haus­mu­sik“ ein. Am Sams­tag, 18. Novem­ber 2023, prä­sen­tie­ren Soli­sten, Ensem­bles und Orche­ster im Musik­saal der Musik­schu­le um 17 Uhr ein tol­les Kon­zert­pro­gramm. Der Ein­tritt ist frei – Spen­den sind herz­lich willkommen.

„Unser musi­ka­li­scher Nach­wuchs möch­te beim ‚Tag der Haus­mu­sik‘ natür­lich zei­gen, was er so drauf hat“, freut sich Kulm­bachs Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann auf die­ses beson­de­re Kon­zert. „Ob Kind, Jugend­li­cher oder Erwach­se­ner – an unse­rer Musik­schu­le kann jeder sein musi­ka­li­sches Talent mit Hil­fe unse­rer her­vor­ra­gen­den Lehr­kräf­te aus­bau­en und för­dern. Vor allem aber: Es macht den Schü­le­rin­nen und Schü­lern rich­tig viel Spaß, gemein­sam zu musi­zie­ren. Das merkt man sofort!“

Die musi­ka­li­sche Band­brei­te beim „Tag der Haus­mu­sik“ ist auch in die­sem Jahr sehr groß, erklärt der Lei­ter der städ­ti­schen Kul­tur­ab­tei­lung und Musik­schu­le, Harald Streit. „Von der Klas­sik bis hin zur Moder­ne ist musi­ka­lisch alles dabei. Unser Publi­kum darf sich auf ein abwechs­lungs­rei­ches Kon­zert­pro­gramm aus sage und schrei­be vier Jahr­hun­der­ten freuen.“

Neben dem Vor­or­che­ster wer­den auch ein Akkor­de­on- sowie ein Gitar­ren­en­sem­ble zu hören sei­en. Dar­über hin­aus wer­den zahl­rei­che Bei­trä­ge z. B. mit Kla­vier, Vio­lon­cel­lo, Posau­ne, Wald­horn, Quer­flö­te, Tuba und Block­flö­te vorgestellt.

Pro­gramm zum Her­un­ter­la­den (PDF,450KB)

Dar­über hin­aus prä­sen­tiert sich die Kulm­ba­cher Musik­schu­le unter ande­rem noch an fol­gen­den Ter­mi­nen in die­sem Jahr: