Freun­de fin­den mal anders – posi­ti­ves Feed­back zu „Speed-Dating“-Nachmittagen im Land­kreis Forchheim

Zuge­ge­ben, etwas Mut gehört dazu, sich auf das For­mat „Speed-Dating 60+“ ein­zu­las­sen, um neue Kon­tak­te zu knüp­fen. Denn man lernt dort in kur­zer Zeit vie­le neue Men­schen ken­nen und hat mit jedem Gesprächs­part­ner ledig­lich fünf Minu­ten, um sich aus­zu­tau­schen und her­aus­zu­fin­den, ob ähn­li­che Inter­es­sen und gegen­sei­ti­ge Sym­pa­thie bestehen.

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de haben mehr als 40 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Land­krei­ses Forch­heim die bei­den Ken­nen­lern-Nach­mit­ta­ge im Haus der Begeg­nung in Kirch­eh­ren­bach und im Katha­ri­nen­spi­tal in Forch­heim dan­kend ange­nom­men. Bei Kaf­fee und Kuchen ver­brach­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer gemein­sam ein paar schö­ne Stun­den und hat­ten die Mög­lich­keit, neue Bekannt­schaf­ten zu schlie­ßen, mit denen Sie künf­tig mehr Zeit ver­brin­gen möchten.

„Ich den­ke, wir kön­nen das Pro­jekt zwei­fels­frei als sehr gelun­gen bewer­ten. Der hohe Anklang, der rege Aus­tausch unter­ein­an­der, die posi­ti­ven Rück­mel­dun­gen der teil­neh­men­den Senio­rin­nen und Senio­ren und der mehr­fach geäu­ßer­te Wunsch, das Ver­an­stal­tungs­for­mat zu gege­be­ner Zeit zu wie­der­ho­len, freut uns als Orga­ni­sa­ti­ons­team“, so Julia Schal­ler, Geschäfts­stel­len­lei­te­rin der Gesund­heits­re­gi­onplus Land­kreis Forchheim.

Das Pro­jekt „Speed-Dating“ ist aus einer Koope­ra­ti­on der Gesund­heits­re­gi­onplus des Land­krei­ses Forch­heim und des Gesund­heits­am­tes Forch­heim mit einer Pro­jekt­grup­pe der TH Nürn­berg (Stu­di­en­gang „Sozia­le Arbeit“ im Modul „Altern in der moder­nen Gesell­schaft“) ent­stan­den. Ein­ge­bet­tet ist das Pro­jekt in den dies­jäh­ri­gen Prä­ven­ti­ons­schwer­punkt „Ein­sam­keit“, den das Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge (StMGP) für das Jahr 2023 defi­niert hat. Die bei­den Ken­nen­lern-Nach­mit­ta­ge ste­hen unter dem Mot­to „Gemein­sam statt ein­sam“ und möch­ten zei­gen, wel­che gro­ße Bedeu­tung Gemein­schaft & Zuge­hö­rig­keit für unse­re phy­si­sche und psy­chi­sche Gesund­heit haben.

Bei Fra­gen kon­tak­tie­ren Sie ger­ne die Gesund­heits­re­gi­onplus unter der Tele­fon­num­mer 09191/86–3511 oder per Mail an gesundheitsregionplus@​lrafo.​de.