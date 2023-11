Am Sonn­tag, 19. Novem­ber fin­det in der Bay­reu­ther Stadt­kir­che um 17 Uhr eine Soi­rée mit Micha­el Dorn am neu­ge­stif­te­ten Flü­gel der Stadt­kir­che und Kir­sten Obel­gön­ner (Mez­zo­so­pran) statt: ‚Du bist ein Schat­ten am Tage und in der Nacht ein Licht‘ (Tex­te: Fried­rich Rück­ert, Kom­po­si­ti­on: Gustav Mahler). Fried­rich Rück­ert hat hier­in die eige­ne Erfah­rung vom jähen Ver­lust sei­ner Kin­der ver­ar­bei­tet und ent­stan­den sind berüh­ren­de und aus­drucks­star­ke Tex­te, die die Kraft haben zu trö­sten. Betei­ligt sind Pfar­re­rin Man­ja Brall und Fami­li­en­trau­er­be­glei­te­rin Mela­nie Hader, ein Gruß­wort spricht Univ. Prof. Dr. med. Chri­stoph Mund­hen­ke, er ist Bay­reu­ther Kli­nik­di­rek­tor und hat die Schwer­punk­te Gynä­ko­lo­gi­sche Onko­lo­gie, spe­zi­el­le Geburts­hil­fe und Peri­na­to­lo­gie. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind willkommen.

Hin­ter­grund:

Die Soi­rée fin­det in Ver­bin­dung mit der Aus­stel­lung ‚Tod am Anfang des Lebens‘ statt, die die Stadt­kir­chen­ge­mein­de auf Initia­ti­ve von Pfar­re­rin Man­ja Brall und Fami­li­en­trau­er­be­glei­te­rin Mela­nie Hader in Zusam­men­ar­beit mit der Bay­reu­ther Kran­ken­haus­seel­sor­ge und der Grup­pe Ver­wai­ste Eltern Bay­reuth und Umge­bung vom Sonn­tag, den 22.10. bis zum Ewig­keits­sonn­tag, den 26.11. zeigt. Sie infor­miert sen­si­bel über das The­ma und zeigt Mög­lich­kei­ten der Trau­er­be­wäl­ti­gung auf. Es ist eine Wan­der­aus­stel­lung der Uni­ver­si­täts­kli­nik Erlangen.

Dabei ist ein Schmet­ter­lings­brief­ka­sten. Die­ser ste­hen­de Brief­ka­sten wur­de von einer betrof­fe­nen Mut­ter gebaut und die­ser Aus­stel­lung durch die Grund­schu­le St. Geor­gen gespen­det und Geschwi­ster­kin­der haben die bun­ten Schmet­ter­lin­ge gestal­tet. Nun wird der Schmet­ter­lings­brief­ka­sten zu einem Ort für Brie­fe von Eltern an ihre ver­stor­be­nen Kin­der. In der Aus­stel­lung ste­hen ein Tisch, Kuverts und Schreib­zeug bereit. Die Brie­fe wer­den unge­le­sen dem klei­nen Kin­der­sarg bei­gelegt wer­den, der bei der Sam­mel­be­stat­tung der Ster­nen­kin­der auf der Bay­reu­ther Gedenk­stät­te für ver­stor­be­ne Kin­der bestat­tet wird. Zwei­mal im Jahr fin­det eine sol­che Bestat­tung mit Gedenk­fei­er auf dem Bay­reu­ther Stadt­fried­hof statt.

Außer­dem sind in Vitri­nen Gegen­stän­de aus­ge­stellt, die bei der Trau­er­ar­beit hel­fen. Dar­un­ter sind unter­schied­lich gro­ße Decken und Nest­chen, in denen die Ster­nen­kin­der gebet­tet wer­den. Sie wur­den von Ehren­amt­li­chen lie­be­voll gestal­tet, hier wur­den z.B. auch Braut­klei­der ver­ar­bei­tet. Dar­über hin­aus sind hier bewähr­te Bücher aus­ge­stellt sowie vie­les, was Fami­li­en in die­ser Situa­ti­on unter­stützt. Beson­ders bewe­gend sind die Ein­trä­ge im Gäste­buch, die die Trau­er­ar­beit der Fami­li­en verdeutlichen.

An einer Sta­ti­on kön­nen Ker­zen mit Namen beschrif­tet wer­den, das weist bereits auf das gemein­sa­me Ker­zen­ge­stal­ten der Selbst­hil­fe­grup­pen für ver­wai­ste Eltern am Sonn­tag, 19. Nov. 2023, 14.30 bis 16.30 Uhr im gro­ßen Saal des Löhe­hau­ses hin. Ker­zen sind sowohl dort vor­han­den und kön­nen auch mit­ge­bracht werden.

Am Sams­tag, 09.12. ist ein öku­me­ni­scher Gedenk­got­tes­dienst für Fami­li­en mit früh­ver­stor­be­nen Kin­dern um 15 Uhr in der Mag­da­le­nen­kir­che Bay­reuth. Auch per­sön­li­che Bei­trä­ge (Gebe­te, Gedich­te, Tex­te) kön­nen im Got­tes­dienst Raum finden.