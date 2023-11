Eröff­nungs­wo­che vom 20.11.23 – 25.11.23

Jedem (Neu)Anfang wohnt ein Zau­ber inne. Auch wenn die­se Zei­le, frei nach Her­mann Hes­se, schon viel­fach ver­wen­det wur­de, ist sie in die­sem Zusam­men­hang den­noch äußerst treffend.

Sabi­ne und Ste­fan Schül­ler ver­le­gen ihren bekann­ten Wir­kungs­punkt vom Mit­tel­punkt der Kern­ge­mein­de Tröstau nach Leu­polds­dor­fer­ham­mer. An die­sem Ort ver­brach­te Sabi­ne Schül­ler ihre Kind­heit, nun sind dort Werk­statt und Gale­rie zu einem sol­chen Neu­an­fang wie­der vereint.

Die Grün­de für die­se Ent­schei­dung sind viel­fäl­tig, schil­dert Schül­ler den Umzug. Der wich­tig­ste die­ser Grün­de ist sicher­lich die Nähe zum neu­en Wohn­ort, der schon län­ger in Leu­polds­dor­fer­ham­mer liegt. Somit kann sie geschwin­den Fußes in die Werk­statt, um gro­be Holz­klöt­ze in ver­schie­den­ste, fili­gra­ne Drech­sel­for­men zu verwandeln.

Auch kann sich hier SCHÜL­LER holz ART wei­ter­ent­wickeln. Durch die von Ruhe domi­nier­te Atmo­sphä­re kann sich die ganz eige­ne Krea­ti­vi­tät des Paa­res neu ent­fal­ten. Dies wie­der­um ist bit­ter nötig, da durch drei Jah­re Krea­tiv­pau­se nur wenig neue Wer­ke ent­stan­den sind.

Der Umzug wird natür­lich auch gebüh­rend gefei­ert. Und zwar mit einer kom­plet­ten Eröff­nungs­wo­che, vom 20.11.23 – 25.11.23. Die Öff­nungs­zei­ten wer­den in die­ser Woche ange­passt und sind wie folgt: Mon­tag bis Frei­tag von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, am Sams­tag geht es dann schon um 10.00 Uhr los und endet eben­falls um 18.00 Uhr. Es war­ten Über­ra­schun­gen auf alle Gäste. Zu bestau­nen gibt es die neue Werk­statt und die neue Gale­rie. Klein, aber fein ist erneut eine viel­ge­brauch­te Rede­wen­dung, die hier aber wie­der­um sehr tref­fend gesetzt ist. „Die Men­schen sol­len sich mit uns über die­sen Schritt freu­en, des­we­gen laden wir herz­lich ein“ so das Ehe­paar Schül­ler zur Eröffnungswoche.

Dani­el Fischer