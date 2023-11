Lei­ter-Skulp­tur: Kunst am Feu­er­wehr­haus Dechsendorf

Die Bau­ar­bei­ten am Feu­er­wehr­haus Dechs­endorf lau­fen plan­mä­ßig. Der­weil ist auch die Ent­schei­dung dar­über gefal­len, wel­ches Kunst­werk das neue Gebäu­de schmücken und im Sin­ne eines Leucht­turm­pro­jekts her­vor­he­ben wird. Der Haupt‑, Finanz- und Per­so­nal­aus­schuss des Stadt­rats hat sich in sei­ner Novem­ber-Sit­zung dafür aus­ge­spro­chen, dem Vor­schlag der Kunst­kom­mis­si­on zu fol­gen und den Ent­wurf „Licht­lei­ter“ von Wil­helm Koch umzusetzen.

Die 16 Meter hohe Skulp­tur in Form einer Lei­ter wird auf der Ter­ras­sen­flä­che vor dem Schu­lungs­raum des Neu­baus plat­ziert und ist aus ver­schie­de­nen Rich­tun­gen von wei­tem sicht­bar. Die zwei gleich­ho­hen roten Flut­licht­ma­sten ste­hen in einem Abstand von 110 cm und sind durch beleucht­ba­re Lei­ter­spros­sen – LED-Leucht­röh­ren – ver­bun­den. Der kla­re Aus­druck und die Strahl­kraft haben die Wett­be­werbs­ju­ry über­zeugt. „Die Lei­ter­äs­the­tik und die signal­ro­te Farb­ge­bung der bei­den Lei­ter­ma­sten ver­wei­sen auch ohne Beleuch­tung der Spros­sen deut­lich auf die Gebäu­de­nut­zung. Das Kunst­werk Licht­lei­ter mit sei­nem klas­si­schen Feu­er­wehr­rot ver­leiht dem Gebäu­de einen beson­de­ren Farb­ak­zent, der ganz bewusst die Far­bi­den­ti­tät der Nutzer*innen auf­greift“, so die Kunstkommission.

Stadt­wei­te Kam­pa­gne für kli­ma­be­wuss­te Ernäh­rung startet

In den näch­sten Tagen und Wochen wird stadt­weit ein The­ma vor­ge­stellt, das allen Men­schen im All­tag stän­dig begeg­net: Vor dem Super­markt­re­gal, beim Imbiss in der Mit­tags­pau­se oder zuhau­se am Ess­tisch. Die Ernäh­rung hat nicht nur einen gro­ßen Effekt auf unser Wohl­be­fin­den, son­dern auch auf unse­re Umwelt und das Klima.

Die Inter­net­sei­te www​.kli​ma​-auf​bruch​.de bie­tet ab sofort Tipps für den All­tag in und um Erlan­gen. Dabei rich­tet sich der Blick sowohl auf regio­na­le, sai­so­na­le und Bio-Lecke­rei­en, als auch auf Pro­jek­te und Ange­bo­te zum gemein­schaft­li­chen Gärt­nern, Ern­ten oder Kochen in der Stadt. Auch der bewuss­te Umgang mit Lebens­mit­teln steht im Fokus – mit vie­len Chan­cen, Geld zu spa­ren und Res­sour­cen zu schonen.

Ein Tipp ist bei­spiels­wei­se der „Statt­plan“ von fair­lan­gen, der den Durch­blick ver­leiht, wenn es um kli­ma­freund­li­che Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten vor Ort geht. Die Volks­hoch­schu­le (vhs) Erlan­gen bie­tet zahl­rei­che Ange­bo­te für nach­hal­ti­ge Koch- und Back­erleb­nis­se. Wer also Lust auf nach­hal­ti­ge Plätz­chen­bäcke­rei hat, soll­te jetzt das vhs-Pro­gramm durch­for­sten. Vie­le wei­te­re Tipps sind online (www​.kli​ma​-auf​bruch​.de) zu finden.

Letz­tes Jahr wur­de der Maß­nah­men­ka­ta­log „Fahr­plan Kli­ma-Auf­bruch“ gemein­schaft­lich von Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, Ver­tre­tern aus Wirt­schaft, Stadt­ver­wal­tung, Uni­ver­si­tät sowie Ver­ei­nen erar­bei­tet. Wird die­sem „Fahr­plan“ gefolgt, kann das gemein­sa­me Ziel einer kli­ma­neu­tra­len Stadt Erlan­gen erreicht wer­den. Auf dem Weg dort­hin erwar­ten alle Betei­lig­ten ver­schie­de­ne Sta­tio­nen – dar­un­ter auch das Ernäh­rungs- und Kon­sum­ver­hal­ten. Zukünf­tig wer­den wei­te­re The­men des All­tags im Fokus ste­hen, aber pas­send zur anste­hen­den Weih­nachts­zeit dreht sich in den näch­sten Wochen zunächst alles rund um das The­ma Essen, Kochen und Genuss.

„Erlan­gen bie­tet zahl­rei­che Anlauf­stel­len und Ange­bo­te, wenn es um regio­na­le Pro­duk­te, Bio­qua­li­tät und res­sour­cen­be­wuss­tes Kon­su­mie­ren geht. Wir laden Sie ein, aus­zu­pro­bie­ren, was zu Ihnen und Ihrem All­tag passt“, ermu­tigt Sabi­ne Bock, die Refe­ren­tin für Umwelt und Kli­ma­schutz der Stadt.

Wer neben Anre­gun­gen zur Ernäh­rung auch Inspi­ra­ti­on für kli­ma­be­wuss­tes Woh­nen und umwelt­scho­nen­de Mobi­li­tät ent­decken und sich zugleich neue Zie­le set­zen möch­te, der kann ger­ne am Stadt­ver­trag Kli­ma teil­neh­men (https://​secu​re​.erlan​gen​.de/​e​r​l​a​n​g​e​n​/​f​o​r​m​/​a​l​i​a​s​/​e​r​l​a​n​g​e​n​/​s​t​a​d​t​v​e​r​t​r​a​g​-​k​l​i​ma/).

Füh­rer­schein-Pflicht­um­tausch: Stadt weist auf näch­stes Fri­sten­de hin

Die näch­ste Frist beim Pflicht­um­tausch der Füh­rer­schei­ne endet am 19. Janu­ar 2024. Sie betrifft die Geburts­jahr­gän­ge 1965–1970. Dar­auf hat jetzt das Bür­ger­amt der Stadt hin­ge­wie­sen. In der Euro­päi­schen Uni­on soll ein ein­heit­li­ches und fäl­schungs­si­che­res Füh­rerschein­mu­ster ein­ge­führt wer­den. Das heißt: Alle Füh­rer­schei­ne, die vor dem 19. Janu­ar 2013 aus­ge­stellt wur­den, müs­sen bis zum 19. Janu­ar 2033 schritt­wei­se in den neu­en, befri­ste­ten EU-Kar­ten­füh­rer­schein getauscht werden.

Bei den bis ein­schließ­lich 31. Dezem­ber 1998 aus­ge­stell­ten grau­en oder rosa „Papier“-Führerscheinen rich­tet sich die Umtausch­frist nach dem Geburts­da­tum des Fahr­erlaub­nis­in­ha­bers. Da die Umtausch­pflicht eine sehr gro­ße Anzahl von Bür­ge­rin­nen und Bür­gern betrifft, wur­den gestaf­fel­te Fri­sten eingeführt.

Für den Umtausch kann – auch online – ein Ter­min ver­ein­bart wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter https://​erlan​gen​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​f​u​e​h​r​e​r​s​c​h​e​i​n​-​p​f​l​i​c​h​t​u​m​t​a​u​s​c​h​-​f​r​i​s​t​-​v​e​r​l​a​e​n​g​ert. Wei­te­re Fri­sten gel­ten dann für die Geburts­jahr­gän­ge 1971 oder spä­ter, Umtausch bis 19. Janu­ar 2025 sowie Geburts­jahr vor 1953: Umtausch bis 19. Janu­ar 2033.

Ten­nen­lo­her Orts­bei­rat tagt

Der Orts­bei­rat Ten­nen­lo­he kommt am Don­ners­tag, 23. Novem­ber, um 19:30 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. In der Schloss­gast­stät­te (Schloss­gas­se 7) ste­hen ein Vor­trag zum Kli­ma­auf­bruch, Infor­ma­tio­nen zum „Woh­nen im Alter“, die Situa­ti­on im Bran­der­weg nach den Umbau­maß­nah­men, die Vor­stel­lung der neu­en Bro­schü­re „Die Brucker Lache“ und ande­res mehr auf der Tagesordnung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Eis­lauf­spaß und Eis­stock­schie­ßen bei „Erlan­gen ‚like‘ on Ice“

Zum Erlan­ger Win­ter­zau­ber lockt das Win­ter­ver­gnü­gen am Markt­platz ab Frei­tag, 24. Novem­ber: Eis­lau­fen im Her­zen der Innen­stadt steht auch die­ses Jahr wie­der auf dem Pro­gramm des Erlan­ger Win­ter­zau­bers. Das City-Manage­ment lädt zur Neu­auf­la­ge der CO2-neu­tra­len Lösung „Erlan­gen ‚like‘ on Ice“, das bis 30. Dezem­ber dau­ert. Eis­stock­schie­ßen, eine Show­ein­la­ge mit den Pro­fi-Eis­hockey-Spie­lern Alli­ga­tors vom Höch­städ­ter Eis­hockey Club 93 e. V. (23. Novem­ber) und Eis­lauf­schu­le an den Wochen­en­den gehö­ren dazu.

Seit 2012 ist „Erlan­gen ‚like‘ on Ice“ am Markt­platz eines der Höhe­punk­te des Erlan­ger Win­ter­zau­bers. Auch die­ses Jahr lädt das City-Manage­ment weni­ge Tage vor dem offi­zi­el­len Beginn der drei Weih­nachts­märk­te zum Eis­lau­fen ein. Als Vor­ge­schmack bekom­men alle Inter­es­sier­ten eine kosten­lo­se Show­ein­la­ge am Don­ners­tag, 23. Novem­ber um 15:00 Uhr, von den Alli­ga­tors aus Höchstadt/​Aisch gebo­ten. Einen Tag spä­ter ist die Flä­che fürs Schlitt­schuh­lau­fen eröffnet.

Nach­dem 2022 erst­mals für den Betrieb der Eis­flä­che kein Strom und Was­ser zum Ein­satz kam, setzt das City-Manage­ment auch die­ses Jahr auf die inno­va­ti­ve, paten­tier­te LIKE-ICE Kunst­stoff­tech­nik. Auch die Beleuch­tung wird mit 100% Grün­strom der Erlan­ger Stadt­wer­ke betrie­ben. Eben­falls kom­men auch die Schul­klas­sen wie­der in den Genuss der Eis­lauf­flä­che. Immer vor­mit­tags, von Mon­tag bis Frei­tag, hat das Amt für Sport und Gesund­heits­för­de­rung der Stadt die Flä­che für abwechs­lungs­rei­chen Sport­un­ter­richt reserviert.

Die Anmel­de­pha­se für die Eis­stock­bah­nen, die immer am Mon­tag­nach­mit­tag und ‑abend zur Ver­fü­gung ste­hen, ist auch gestar­tet. Die Bah­nen müs­sen im Vor­feld im Inter­net unter www​.erlan​gen​.info/​e​i​s​s​t​o​c​k​s​c​h​i​e​s​s​e​n​/​b​u​c​h​en/ gebucht werden.

Noch mehr Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net www​.erlan​gen​.info/​e​r​l​a​n​g​e​n​l​i​k​e​o​n​i​ce/.

Welt­kin­der­tag: AIB lädt zu Vor­trag und Film

Anläss­lich des Welt­kin­der­tags lädt der Aus­län­der- und Inte­gra­ti­ons­bei­rat (AIB) der Stadt Erlan­gen am Sams­tag, 18. Novem­ber, um 19:00 Uhr zu einer Film­vor­füh­rung und einem Vor­trag ein. Die Ver­an­stal­tung fin­det im Kreuz+Quer (Boh­len­platz 1) statt. Damit soll auf Kin­der­rech­te auf­merk­sam gemacht wer­den. Der Film zeigt Kin­der­ar­beit bei der Her­stel­lung von Fuß­ball­schu­hen. Mil­lio­nen von Kin­dern arbei­ten unter Bedin­gun­gen, die ihre Ent­wick­lung und Gesund­heit gefährden.

Der Film zeigt auf, was wir dafür tun kön­nen, um das Leben von Kin­dern zu ver­bes­sern. Nach dem Film gibt es einen Kurz­vor­trag von der Stab­stel­le Men­schen­rechts­bü­ro & Gleich­stel­lungs­stel­le der Stadt Nürn­berg und einen anschlie­ßen­den Austausch.

Susan­ne Kai­ser in der Sta­bi: „Back­lash“ – Die neue Gewalt gegen Frauen

Der US-Supre­me Court ver­bie­tet das Recht auf Abtrei­bung, die Poli­zei ver­zeich­net einen star­ken Anstieg häus­li­cher Gewalt, auf der Platt­form „Tik­Tok“ wer­den Tötungs­fan­ta­sien an Frau­en zum Trend: Ob pri­vat, digi­tal oder poli­tisch, Gewalt gegen Frau­en nimmt in vie­len Berei­chen sicht­bar zu. Dabei sind Frau­en heu­te so gleich­be­rech­tigt wie nie. Die Autorin Susan­ne Kai­ser erzählt am Don­ners­tag, 23. Novem­ber, um 19:00 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek (Sta­bi, Markt­platz 1) in ihrem Buch die Geschich­ten von Betrof­fe­nen, setzt die­se in Bezie­hung zu gesamt­ge­sell­schaft­li­chen Ent­wick­lun­gen und erklärt anhand vie­ler Bei­spie­le, wie sich die Phä­no­me­ne erklä­ren las­sen. Am Ende steht die Fra­ge: Was kön­nen wir dage­gen tun?

Die Ver­an­stal­tung wird gleich­zei­tig auf You­Tube gestreamt. Link zum Live­stream: www​.betont​.tv/​s​t​a​d​t​b​i​b​l​i​o​t​h​e​k​-​e​r​l​a​n​gen. Der Ein­tritt ist kostenfrei.

Wohn­geld­be­hör­de nur ein­ge­schränkt erreichbar

Die Wohn­geld­be­hör­de der Stadt ist ab Mon­tag, 20. Novem­ber, nur ein­ge­schränkt erreich­bar. Ein Grund dafür ist das hohe Antrags­auf­kom­men, wie das Sozi­al­re­fe­rat infor­miert. Bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 8. Dezem­ber, sol­len Anlie­gen bzw. Unter­la­gen oder Anträ­ge per E‑Mail (wohngeldstelle@​stadt.​erlangen.​de) oder posta­lisch (Stadt Erlan­gen, Sozi­al­amt, Wohn­geld, 91051 Erlan­gen) zuge­sen­det wer­den. Alle Ein­sen­dun­gen wer­den chro­no­lo­gisch abge­ar­bei­tet, von Fra­gen des Bear­bei­tungs­stan­des wird des­halb gebe­ten, abzusehen.

Sper­rung in der Rathenaustraße

Die Rathen­au­stra­ße ist von Mitt­woch, 22. Novem­ber, bis vor­aus­sicht­lich Diens­tag, 28. Novem­ber, gesperrt. Im Bereich zwi­schen Nürn­ber­ger und Dan­zi­ger Stra­ße müs­sen Instand­set­zungs­ar­bei­ten durch­ge­führt und Män­gel besei­tigt wer­den, infor­miert das städ­ti­sche Refe­rat für Pla­nen und Bau­en. Info: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Schul­stra­ßen-Sper­rung dau­ert länger

Die Sper­rung in der Schul­stra­ße (zwi­schen Mitt­le­rer Schul- und Pfarr­stra­ße, Höhe Anwe­sen Nr. 10) muss ver­län­gert wer­den. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, ist die Bau­stel­len­flä­che noch bis Frei­tag, 22. Dezem­ber, nötig.

Vor­schau auf aus­ge­wähl­te Ter­mi­ne im Dezember

Ehe­ju­bi­lar-Ver­an­stal­tung: Wer in die­sem Jahr Gna­den, Eiser­ne, Dia­man­te­ne oder Gol­de­ne Hoch­zeit fei­ern konn­te, ist am 4. Dezem­ber (14:30 Uhr) zu einem Emp­fang in die Hein­rich-Lades-Hal­le eingeladen.

Der Natur­schutz­bei­rat der Stadt kommt am 4. Dezem­ber im Kon­fe­renz­raum in der Schuh­stra­ße 40 zu sei­ner Sit­zung zusammen.

Zum Inter­na­tio­na­len Ehren­amts­tag lädt die Stadt am 5. Dezem­ber (19:00 Uhr) ins Mark­gra­fen­thea­ter ein.

Die Dezem­ber-Sit­zung des Bauausschusses/​Werkausschuss für den Ent­wäs­se­rungs­be­trieb fin­det am 5. Dezem­ber im Rat­haus statt.

Der Niko­laus auf der Erlan­ger Wald­weih­nacht: 6. Dezem­ber (15:30 Uhr).

Der Start der City-Linie steht kurz bevor: Zum Pres­se­ter­min laden Stadt­wer­ke und Stadt am 7. Dezem­ber (11:00 Uhr).

Am sel­ben Tag tref­fen sich der Nach­hal­tig­keits­bei­rat sowie der Aus­län­der- und Inte­gra­ti­ons­bei­rat im Rat­haus zu ihren näch­sten öffent­li­chen Sitzungen.

Fei­er­li­che Ent­zün­dung des Cha­nuk­ka-Leuch­ters mit OB Janik am 10. Dezem­ber (18:00 Uhr).

Das Nürn­ber­ger Christ­kind besucht die Erlan­ger Wald­weih­nacht, spricht den Pro­log und ver­teilt lecke­re Weih­nachts­wich­tel am 11. Dezem­ber (17:00 Uhr).

Die Mit­glie­der des Umwelt‑, Ver­kehrs- und Planungsausschusses/​Werkausschuss EB77 tref­fen sich am 12. Dezem­ber im Rat­haus zur öffent­li­chen Sitzung.

Der Stadt­rat beschließt am 14. Dezem­ber im Rat­haus sein Sit­zungs­jahr 2023. Die Jah­res­schluss­re­den wer­den im Live-Stream übertragen.

Das Jugend­par­la­ment trifft sich noch ein­mal am 18. Dezem­ber im Rathaus.

Die Eichen­dorff­schu­le fei­ert am 20. Dezem­ber (10:30 Uhr) im E‑Werk den Erfolg beim Deut­schen Schul­preis und trägt sich ins Gol­de­ne Buch der Stadt ein.

Das Sit­zungs­jahr 2023 beschließt der Bau­kunst­bei­rat am 21. Dezem­ber im Ver­wal­tungs­ge­bäu­de Schuh­stra­ße 40.

Auch die­ses Jahr besucht die Stadt­spit­ze am 24. Dezem­ber (11:30 Uhr) die dienst­ha­ben­de Wach­ab­tei­lung der Feuerwehr.

Eben­so Tra­di­ti­on sind die Sil­ve­ster­be­su­che von Stadt­spit­ze und Poli­ti­kern (ab 10:00 Uhr) bei Poli­zei, Ret­tungs­dien­sten und Feuerwehr.

Hin­weis: Für die Rich­tig­keit der Ter­mi­ne kön­nen wir bei Redak­ti­ons­schluss lei­der kei­ne Gewähr über­neh­men. Die Uhr­zei­ten der Sit­zungs­ter­mi­ne wer­den aktu­ell im jewei­li­gen Rat­haus­Re­port bekanntgegeben.