Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Drei­ste Ladendiebe

Der Detek­tiv eines Erlan­ger Dro­ge­rie­mark­tes ertapp­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag zwei Jugend­li­che beim Laden­dieb­stahl. Wäh­rend der jün­ge­re der bei­den ein Par­fum im Wert von über 200 Euro ent­wen­de­te, ging sein Beglei­ter in die­ser Zeit den Laden­de­tek­tiv tät­lich an.

Der 16-jäh­ri­ge Tat­ver­däch­ti­ge ent­wen­de­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag in einem Erlan­ger Dro­ge­rie­markt eine Packung Par­fum im Wert von 213 Euro. Um den Laden­dieb auf­zu­hal­ten, postier­te sich der Kauf­haus­de­tek­tiv im Aus­gangs­be­reich des Geschäf­tes. Dort hielt sich auch der 17-jäh­ri­ge Beglei­ter des Tat­ver­däch­ti­gen auf. Die­ser erkann­te den Laden­de­tek­tiv und ging die­sen sofort tät­lich an. Somit woll­te er den Detek­tiv von den Dieb­stahls­hand­lun­gen sei­nes Mit­tä­ters ablen­ken. Neben Bedro­hun­gen schlug der jun­ge Mann den Detek­tiv ins Gesicht.

Dem Detek­tiv gelang es den­noch den 17-Jäh­ri­gen bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei festzuhalten.

Den alar­mier­ten Poli­zei­be­am­ten waren die bei­den Jugend­li­chen hin­läng­lich bekannt, sie hat­te in den letz­ten Tagen bereits meh­re­re Laden­dieb­stäh­le in Erlan­gen verübt.

Bei Rot in die Kreu­zung gefah­ren – alko­ho­li­sier­ter Rad­fah­rer ver­ur­sacht Verkehrsunfall

An der Kreu­zung Drausnick­stra­ße / Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße ereig­ne­te sich am Don­ners­tag ein Ver­kehrs­un­fall, dabei kol­li­dier­te ein Fahr­rad­fah­rer mit einem VW-Golf.

Der 85-jäh­ri­ge Fah­rer des VW-Golf kam aus Rich­tung Osten und woll­te die Kreu­zung zur Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße über­que­ren. Die Licht­zei­chen­an­la­ge zeig­te für ihn Grün­licht. Aus Rich­tung der Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße kam ein 38jähriger Mann mit sei­nem Fahr­rad ange­fah­ren. Trotz Rot­licht über­quer­te er die Kreu­zung und kol­li­dier­te mit dem VW-Golf. Dabei stürz­te der 38-Jäh­ri­ge von sei­nem Rad, dies wur­de gegen einen wei­te­ren Pkw geschleudert.

Der Fahr­rad­fah­rer zog sich bei dem Zusam­men­stoß leich­te Ver­let­zun­gen zu. An den bei­den Autos sowie am Fahr­rad ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 3.500 Euro.

Bei der Unfall­auf­nah­me stell­ten die Poli­zei­be­am­ten fest, dass der 38-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher sowohl unter Alko­hol- als auch unter Dro­gen­ein­fluss stand. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,84 Promille.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Meh­re­re Pkw verkratzt

Her­zo­gen­au­rach – Am Vor­mit­tag des 16.11.2023 wur­den ins­ge­samt drei Pkw im Bereich der Karl-Brö­ger-Stra­ße durch unbe­kann­ten Täter beschä­digt. Es wur­de jeweils die Bei­fah­rer­sei­te der Fahr­zeu­ge ver­kratzt. Es ent­stand jeweils ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 3.000,00 Euro.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sach­dien­li­che Hin­wei­se bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/78090) mitzuteilen.

Dieb­stahl aus Einkaufswagen

Her­zo­gen­au­rach – Am Vor­mit­tag des 16.11.2023 wur­den in den Filia­len Aldi und Lidl, in der Ohm­stra­ße, jeweils Geld­bör­sen aus in Ein­kaufs­wä­gen befind­li­chen Hand­ta­schen, durch unbe­kann­te Täter, ent­wen­det. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sach­dien­li­che Hin­wei­se bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/78090) mitzuteilen.

Unfall­flucht

Heß­dorf – Am 16.11.2023, zwi­schen 12.00 und 12.49 Uhr, wur­de ein im Gewerbepark/​Rewe Park­platz abge­stell­ter Pkw von einem unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher ange­fah­ren und beschädigt.

Im Vor­bei­fah­ren wur­de die rech­te Fahr­zeug­sei­te beschä­digt. Die Scha­dens­hö­he beträgt ca. 1500 Euro. Zeu­gen des Ver­kehrs­un­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/78090) zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -