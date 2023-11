Jugend­amt und Gesund­heits­amt des Land­krei­ses appel­lie­ren: „Kran­ke Kin­der und Mit­ar­bei­ten­de gehö­ren nicht in die KiTa.“

Mit Beginn der käl­te­ren Jah­res­zeit tre­ten auch wie­der ver­mehrt Erkäl­tungs­krank­hei­ten auf. Der­zeit sind in Kin­der­ta­ges­stät­ten vor allem gehäuft Fäl­le von Magen-Darm-Erkran­kun­gen und Hand-Fuß-Mund-Krank­hei­ten zu ver­zeich­nen. Das Jugend­amt und Gesund­heits­amt des Land­krei­ses Bam­berg wei­sen daher dar­auf hin, dass die Ansteckungs­ge­fahr „her­kömm­li­cher“ Krank­hei­ten häu­fig unter­schätzt wird. Eltern wer­den gebe­ten, die Krank­heits­sym­pto­me ernst zu neh­men und ein ange­schla­ge­nes und noch nicht gänz­lich aus­ku­rier­tes Kind kei­nes­falls in die Kin­der­ta­ges­stät­te zu brin­gen. Wei­te­re Ansteckun­gen kön­nen in einer Ket­ten­re­ak­ti­on den gesam­ten Betrieb zum Still­stand bringen.

Kin­der mit aku­ten Sym­pto­men einer über­trag­ba­ren Krank­heit kön­nen in der Ein­rich­tung nicht betreut wer­den, sie dür­fen erst zurück­keh­ren, wenn nur noch leich­te bezie­hungs­wei­se kei­ne wei­te­ren Sym­pto­me vor­lie­gen. Die Erzie­he­rin­nen und Erzie­her wer­den eben­falls gebe­ten, bei aku­ten Sym­pto­men einer über­trag­ba­ren Krank­heit den Dienst in der Ein­rich­tung zu ver­mei­den. Damit soll der Betrieb wei­ter auf­recht­erhal­ten, die Erzie­he­rin­nen und Erzie­her und die betreu­ten Kin­der glei­cher­ma­ßen geschützt werden.

Um wei­te­re Ansteckun­gen, mög­li­che Ket­ten­re­ak­tio­nen und even­tu­el­le Still­stän­de in den Ein­rich­tun­gen zu ver­mei­den, bedan­ken wir uns für Beach­tung der oben genann­ten Hin­wei­se und ein rück­sichts­vol­les Mit­ein­an­der in den Einrichtungen.