Deutsch-Pol­ni­sche Gesell­schaft ist zu Gast im Inter­na­tio­na­len Got­tes­dienst in Bayreuth

„Wita­my! Will­kom­men!“ heißt es im Inter­na­tio­na­len Got­tes­dienst am Sams­tag, 18. Novem­ber 2023 um 17.00 Uhr in der Stadt­kir­che Bay­reuth, wenn Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner beson­ders die Mit­glie­der der Deutsch-Pol­ni­schen Gesell­schaft Bay­reuth begrüßt. Anläss­lich deren 20jährigen Bestehens in die­sem Jahr wird auch in pol­ni­scher Spra­che gebe­tet, gesun­gen und aus der Bibel gele­sen, neben Far­si, Ukrai­nisch, Eng­lisch und Deutsch.

Bereits ab 16.45 Uhr lädt die Band „Ita“ mit Son­ja Rosen­zweig und Mar­tin Ducke zur Ein­stim­mung beim gemein­sa­men Sin­gen ein. Außer­dem sor­gen auch der Kir­chen­chor aus Bind­lach unter Lei­tung von Iris Mei­er sowie Jut­ta Albus an der Orgel für die viel­fäl­ti­ge musi­ka­li­sche Gestal­tung des Gottesdienstes.

Die deut­sche Kurz­pre­digt hält der ira­ni­sche Christ Gho­lam­re­za Sadeghi­ne­jad, Prä­di­kant der baye­ri­schen Lan­des­kir­che und Refe­rent für die inter­kul­tu­rel­le Arbeit mit geflüch­te­ten Chri­sten. Auf Eng­lisch pre­digt Pfar­re­rin Sil­via Wag­ner aus Nürn­berg, die per­sön­li­che inter­kul­tu­rel­le Erfah­rung durch ihren ira­ni­schen Ehe­mann hat.

Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner und Stu­die­ren­den­pfar­rer Hein­rich Busch füh­ren gemein­sam durch die Lit­ur­gie des Abend­mahls­got­tes­dien­stes und bie­ten per­sön­li­che Seg­nun­gen an. Ein gro­ßes Team von inter­na­tio­na­len Ehren­amt­li­chen wirkt mit.

Im Anschluss an den Got­tes­dienst sind alle herz­lich zu Aus­tausch und Gesprä­chen bei einem klei­nen Imbiss in der Kir­che eingeladen.