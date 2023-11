Am 19. Novem­ber sind ganz neue Töne in der Stadt­kir­che zu hören: Im Got­tes­dienst um 10 Uhr zei­gen der Uni­chor Bay­reuth und die Hoch­schu­le für ev. Kir­chen­mu­sik Bay­reuth, was sie in einem inten­si­ven gemein­sa­men Gos­pel­work­shop am glei­chen Wochen­en­de erar­bei­tet haben. Der Lei­ter des Work­shops, Ralf Gröss­ler, zählt zu den pro­mi­nen­te­sten Gos­pel-Prot­ago­ni­sten Deutsch­lands und gibt sein Wis­sen und sei­ne Begei­ste­rung aus 40 Jah­ren Gos­pel-Erfah­rung wei­ter. Die Lei­tung des Got­tes­dien­stes hat Pfar­rer Dr. Car­sten Brall.