Am 20. Mai 2023 fand die 4‑Kings-Par­ty No. 17 in Forch­heims Kel­ler­wald statt. Dies­mal waren der Rappen‑, der Win­ter­bau­er- sowie der Schau­fel­kel­ler betei­ligt. Wie in den Jah­ren zuvor gab es Unter­stüt­zer-Mar­ken. Deren Ver­kaufs­er­lös ging heu­er an die Lebens­hil­fe Werk­stät­ten Forch­heim und den Wün­sche­wa­gen des ASB.

2100 Euro sind aus dem Ver­kauf der Mar­ken zusam­men­ge­kom­men, obgleich die Mar­ke für vier Euro zu haben war. So konn­ten sich die Ver­ant­wort­li­chen der Werk­stät­ten über eine Spen­de in Höhe von 1100 Euro freu­en. Wei­te­re 1000 Euro gin­gen an den Wün­sche­wa­gen des ASB.

„Die Stim­mung auf der 4‑Kings-Par­ty war super, die Musik wie immer gran­di­os“, sagt Mat­thi­as Zip­fel vom Orga­ni­sa­ti­ons­trio der 4‑Kings-Par­tys, und Seba­sti­an Kist ergänzt: „Neben den Mawal Pol­kas und Rake­te Bang­kok spiel­ten Smo­ke­stack Light­nin‘, über deren Auf­tre­ten wir uns natür­lich beson­ders gefreut haben.“

Das Kon­zept, Par­ty und Musik mit der Hil­fe für benach­tei­lig­te Men­schen zu ver­bin­den, tref­fe all­seits auf Zustim­mung, so Mat­thi­as Zip­fel. „Für die Zukunft erhof­fen wir uns aller­dings ein Ent­ge­gen­kom­men der Stadt Forch­heim“ gibt Tobi­as Kauf­mann, der drit­te im Orga­ni­sa­to­ren­team, zu beden­ken. „Denn ein Musi­ken­de bereits um 22 Uhr – wie in der Kel­ler­sat­zung vor­ge­schrie­ben – gefähr­det die Fort­set­zung der belieb­ten Partyreihe.“