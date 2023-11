Stau­nen, for­schen und ent­decken – die MINI­PHÄ­NO­MEN­TA tourt wie­der durch Bay­ern und ist aktu­ell an der Gan­golf­schu­le in Bam­berg zu Gast. Das Schul­ge­bäu­de ver­wan­delt sich mit den 45 Expe­ri­men­tier­sta­tio­nen in einen For­schungs­par­cours, an dem sich die Schüler*innen spie­le­risch die Hin­ter­grün­de tech­nisch-natur­wis­sen­schaft­li­cher Phä­no­me­ne erschlie­ßen kön­nen. Zum „Tag der Öffent­lich­keit“ am 15. Novem­ber konn­ten die Eltern und Gäste die Sta­tio­nen selbst in Bam­berg kennenlernen.

Die MINI­PHÄ­NO­MEN­TA in Bay­ern ist ein Pro­jekt der Bil­dungs­in­itia­ti­ve Tech­nik – Zukunft in Bay­ern im Bil­dungs­werk der Baye­ri­schen Wirt­schaft (bbw) e. V. Die baye­ri­schen Metall- und Elek­tro-Arbeit­ge­ber­ver­bän­de bay­me vbm unter­stüt­zen das Pro­jekt als Hauptförderer.

Jedes Jahr sind die Expe­ri­men­tier­sta­tio­nen der MINI­PHÄ­NOE­MEN­TA an zwölf Grund­schu­len in Bay­ern zu Gast. Über einen Zeit­raum von zwei Wochen pro­bie­ren sich die Schüler*innen an dem Par­cours aus natur­wis­sen­schaft­lich-tech­ni­schen Expe­ri­men­ten aus. Selbst­stän­dig ent­decken und begrei­fen sie Phä­no­me­ne der Natur und tech­ni­sche Zusam­men­hän­ge. Die Sta­tio­nen ste­hen den Schu­len kosten­los zur Ver­fü­gung und wer­den im gan­zen Schul­haus auf­ge­baut, sodass die Kin­der sie jeder­zeit nut­zen können.

Die MINI­PHÄ­NO­MEN­TA in Bay­ern ist eines von 16 Pro­jek­ten der Bil­dungs­in­itia­ti­ve Tech­nik – Zukunft in Bay­ern, die sich zum Ziel gesetzt hat, jun­ge Men­schen für MINT-The­men zu begei­stern. Hin­ter der Initia­ti­ve steht das Bil­dungs­werk der Baye­ri­schen Wirt­schaft e. V. als Pro­jekt­trä­ger. Haupt­för­de­rer des Pro­jekts sind die baye­ri­schen Metall- und Elek­tro­Ar­beit­ge­ber­ver­bän­de bay­me vbm. Als wei­te­rer För­de­rer unter­stützt das Baye­ri­sches Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie die Bildungsinitiative.

Über 15 Jah­re Nach­wuchs­för­de­rung in Bayern

Bert­ram Bros­sardt, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der baye­ri­schen Metall- und Elek­tro­ar­beit­ge­ber­ver­bän­de bay­me vbm, erläu­tert das Enga­ge­ment: „Der Fach­kräf­te­man­gel ist eine unse­rer gro­ßen Zukunfts­auf­ga­ben. Die MINI­PHÄ­NO­MEN­TA sorgt für pra­xis­na­he, spie­le­ri­sche und früh­zei­ti­ge Berufs­ori­en­tie­rung. Sie hilft den Kin­dern dabei, bereits in der Grund­schu­le ihre eige­nen Stär­ken und gleich­zei­tig ihre Begei­ste­rung für MINT-The­men zu ent­decken. Dadurch ermög­licht sie effek­ti­ve Nach­wuchs­för­de­rung und trägt lang­fri­stig zur Fach­kräf­te­si­che­rung bei. Wir unter­stüt­zen das Pro­jekt ger­ne als Hauptförderer.“

Die Kin­der und ihr eige­ner Weg auf der Suche nach Ant­wor­ten ste­hen hier ganz klar im Fokus, die Lehr­kräf­te hal­ten sich im Hin­ter­grund. Eigen­stän­di­ges For­schen und Ler­nen ist die Devi­se. Schul­lei­te­rin Sil­ke Töd­ter fasst die zwei­wö­chi­ge MINI­PHÄ­NO­MEN­TA zusam­men: „Spaß am For­schen und die Freu­de über neue Ent­deckun­gen waren im gan­zen Schul­haus deut­lich zu spü­ren. Die Begei­ste­rung der Kin­der heu­te sorgt für enga­gier­te Fach­leu­te von morgen.

MINT-Bil­dung in Bay­ern: Talen­te von mor­gen fin­den und fördern

Ziel des Pro­jekts ist es, die MINI­PHÄ­NO­MEN­TA nach­hal­tig in den Schul­all­tag zu integrieren.

Die Auf­ga­be der Schul­fa­mi­lie ist nun, die Sta­tio­nen gemein­sam mit regio­na­len Koope­ra­ti­ons­part­nern nach­zu­bau­en. „Die MINI­PHÄ­NO­MEN­TA ist Natur­wis­sen­schaft zum Anfas­sen. Wir möch­ten Begei­ste­rung für die­se The­men schon im Kin­des­al­ter wecken und den natür­li­chen For­schungs­drang för­dern, um so auch die MINT-Bil­dung in Bay­ern wei­ter zu stär­ken“, ergänzt Pro­jekt­lei­te­rin Doreen Dam­ba­cher von der Bil­dungs­in­itia­ti­ve Tech­nik – Zukunft in Bay­ern im Bil­dungs­werk der Baye­ri­schen Wirt­schaft (bbw) e. V. Der gemein­sa­me Nach­bau der Sta­tio­nen soll zudem zu einer nach­hal­ti­gen Lern­part­ner­schaft zwi­schen der Schu­le, Eltern und Unter­neh­men führen.