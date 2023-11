Der 8. Spiel­tag der ProA steht an. Auf die Bas­ket­bal­ler des BBC Bay­reuth war­tet eine anspruchs­vol­le Auf­ga­be. Am Sams­tag (18. Novem­ber) gastiert das Team um 18 Uhr bei den Dres­den Titans. Head Coach Mla­den Dri­jen­cic bezeich­net die Sach­sen als ein „Top­team“, dem man alles abver­lan­gen möchte.

Um für die Auf­ga­be bei den Dres­den Titans gerü­stet zu sein hat das BBC-Team den Fokus im Trai­ning auf der Ver­tei­di­gung im 1 gegen 1 sowie das Ver­hal­ten beim Rebound gelegt. Im Spiel nach vor­ne kün­digt Dri­jen­cic zudem ein Plus an Varia­bi­li­tät an: „Wir wol­len offen­siv noch schnel­ler Ent­schei­dun­gen tref­fen und bes­ser den Ball bewe­gen. Eine bes­se­re Wurf­aus­wahl als zuletzt gegen Mün­ster soll zu einer höhe­ren Tref­fer­quo­te füh­ren.“ Genau­er will sich Tak­tik­fuchs Dri­jen­cic nicht in die Kar­ten schau­en las­sen. „Es wird im Wesent­li­chen dar­auf ankom­men, unse­rem Plan durch­ge­hend 40 Minu­ten aufs Par­kett zu bringen.“

Die Dres­den Titans blicken als Vor­jah­res­fünf­ter, Teil­nah­mer an den Play­offs und BBL-Pokal auf die erfolg­reich­ste Spiel­zeit ihrer Geschich­te über­haupt zurück. „Dres­den ist sicher­lich ein Top­team und hat genug Qua­li­tät, jeden Geg­ner in der Liga zu schla­gen“, warnt Dri­jen­cic. Er hat das Kol­lek­tiv als beson­de­re Stär­ke bei den Sach­sen aus­ge­macht: „Das Team spielt einen guten Team­bas­ket­ball, legt im Schnitt 22,6 Assists pro Spiel auf. Des­halb ist es schwer, sich auf einen ein­zel­nen Spie­ler zu konzentrieren.“

Auf die ver­letz­ten Phil­ip Jalal­po­or sowie Mo Sil­lah muss der BBC wei­ter­hin ver­zich­ten. Das Spiel des bei den Dres­den Titans fin­det in der Mar­gon Are­na im Osten der Sach­sen­me­tro­po­le statt. Sport​deutsch​land​.tv über­trägt das Spiel im Live-Stream.