Am näch­sten Mon­tag, den 20. Novem­ber fin­det unse­re näch­ste Mahn­wa­che unter dem Mot­to: „Afgha­ni­stan ist nicht sicher. Wir wol­len unse­re Kin­der zurück!“ statt. Dies­mal wird sie feder­füh­rend von einer Grup­pe Afgha­nin­nen orga­ni­siert, die als Orts­kräf­te für deut­sche Insti­tu­tio­nen in Afgha­ni­stan gear­bei­tet haben und auf­grund die­ser Arbeit nach der Macht­er­grei­fung der Tali­ban flie­hen muss­ten und nun in Bam­berg leben.

Vie­le von Ihnen wur­de jedoch ver­wehrt mit den Kin­dern zu flie­hen, die zum Zeit­punkt der Flucht bereits über 18 Jah­ren waren. Die­se leben nun noch immer in Afgha­ni­stan oder Paki­stan und sind von Ver­fol­gung durch die Tali­ban bedroht, ins­be­son­de­re die Töch­ter und jun­gen Söh­ne, die zurück geblie­ben sind.

Die Tali­ban machen kei­nen Unter­schied, ob jemand bereits voll­jäh­rig ist oder nicht. Weil ihre Fami­li­en für aus­län­di­sche Insti­tu­tio­nen gear­bei­tet haben, sind die­se in ihren Augen Ver­rä­ter, die bestraft wer­den müs­sen. Auch all­ge­mein wer­den die Men­schen und vor allem Frau­en unter­drückt: Ihnen wird Arbeit und Bil­dung ver­wehrt und sind vom gesell­schaft­li­chen Leben ausgeschlossen.

Auch die­je­ni­gen Kin­der, die bereits nach Paki­stan geflüch­tet sind, sind nicht in Sicher­heit. Paki­stan hat ange­kün­digt, „Mas­sen­ab­schie­bung“ der afgha­ni­schen Geflüch­te­ten durch­zu­füh­ren. Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­tio­nen war­nen vor einer huma­ni­tä­ren Kata­stro­phe, soll­ten alle Afgha­nen im Land abge­scho­ben werden.

Die Fami­li­en, die in Bam­berg leben, lei­den unter der Abwe­sen­heit ihrer Kin­der und sind in stän­di­ger Angst und gro­ßer Sor­ge. Sie befürch­ten, dass ihre Kin­der für ihre Arbeit, z.B. für die GIZ, ver­ant­wort­lich gemacht wer­den und von den Tali­ban ver­folgt wer­den. Sie machen klar: „Afgha­ni­stan ist nicht sicher.“ und for­dern von der Bun­des­re­gie­rung: „Wir wol­len unse­re Kin­der zurück!“

Die Mahn­wa­che fin­det am kom­men­den Mon­tag, den 20. Novem­ber um 18:00 Uhr am Kra­nen statt.