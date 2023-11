Am Don­ners­tag, 30. Novem­ber 2023, 20:00 Uhr, prä­sen­tiert das Wild­Wuchs-Thea­ter im Stu­dio des ETA Hoff­mann Thea­ters „DADA Weih­nach­ten“ nach Hugo Ball. Die Ver­an­stal­tung fin­det im Rah­men der Rei­he „ETA OFF“ statt, bei der die Freie Sze­ne zu Gast im Stadt­thea­ter ist. Das Team von Wild­Wuchs beschreibt das „DADA-Krip­pen­spiel“ so: Es ist seit 1916 nicht nur das größ­te Monu­men­tal­thea­ter­werk, son­dern das größ­te und gewal­tig­ste Thea­ter­stück über­haupt, das jemals von der Thea­ter­in­du­strie der gan­zen Welt geschaff­ten wur­de. Das Wild­Wuchs-Thea­ter war stets bemüht, sei­nem wer­ten Publi­kum das Beste, Schön­ste und Größ­te auf dem Gebiet des Thea­ters zu zei­gen. Alles bis heu­te Geschaf­fe­ne aber wird in den Schat­ten gestellt durch Das DADA Krip­pen­spiel. Das DADA-Krip­pen­spiel kann man nicht erklä­ren, man muss dabei gewe­sen sein – aber wenn es unbe­dingt sein muss… Man könn­te es als eine Art Myste­ri­en­spiel bezeich­nen: Die Zeit ist aus den Fugen gera­ten und die gro­ßen Erzäh­lun­gen der Mensch­heit kann man nicht mehr so rich­tig in Wor­te fas­sen. Eigent­lich kann oder will man gar nichts mehr so rich­tig sagen. Die Bil­der blei­ben aber ein­drucks­voll und unbe­ein­druckt ste­hen und die Musi­ka­li­tät ringt den Sinn nie­der. Es wal­tet fröh­li­che Anar­chie mit gro­ßen Lalu­la und das ist auch gut so. Den Live-Sound­track dazu lie­fert Lach­pil­len­on­kel. Kar­ten gibt es an der Thea­ter­kas­se und auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de.