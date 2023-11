34 Tage nach dem Gast­spiel im BBL-Pokal in der Edel​-optics​.de Are­na sind die Bam­berg Bas­kets an die­sem Sams­tag erneut zu Gast in Ham­burg. Nach den Aus­wärts­er­fol­gen in Wei­ßen­fels und in Hei­del­berg wol­len die Bam­ber­ger am 9. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga nun in frem­der Hal­le den drit­ten Sieg in Fol­ge landen.

Das Aus­wärts­spiel bei den Veo­lia Towers Ham­burg wird für das Team von Head Coach Oren Amiel jedoch kei­ne leich­te Auf­ga­be, schließ­lich kamen die Nord­deut­schen nach einem zunächst schwa­chen Sai­son­start zuletzt immer bes­ser in Fahrt. Drei Sie­gen in der BBL in Serie lie­ßen die Han­sea­ten am Diens­tag nun auch ihren ersten Sieg im Euro­Cup fol­gen. Das Team um ihren in den letz­ten Spie­len bären­star­ken Kapi­tän Lukas Meis­ner gewann in Slo­we­ni­ens Haupt­stadt Ljublja­na und tank­te wei­ter Selbst­ver­trau­en. Tip-Off zum Spiel zwi­schen den Towers und den Bas­kets ist am Sams­tag um 18:30 Uhr. Dyn wird wie gewohnt live aus Ham­burg-Wil­helms­burg übertragen.

Kar­sten Tadda: