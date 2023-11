Über­hol­bahn­hof in Eggols­heim und Mit­tel­bahn­steig am Bahn­hof Elters­dorf wer­den im Dezem­ber ans Netz angebunden

Voll­sper­rung der Bahn­strecke vom 10. bis 16. Dezember

Die Deut­sche Bahn (DB) arbei­tet wei­ter mit Hoch­druck am vier­glei­si­gen Bahn­aus­bau zwi­schen Nürn­berg und Bam­berg. Die­ses Jahr wur­de viel geschafft: Ins­ge­samt 16 Brücken, zwei S‑Bahnhöfe, den Über­hol­bahn­hof Eggols­heim und drei Durch­läs­se baut die DB 2023 auf dem Strecken­ab­schnitt fer­tig, dazu kom­men rund 20 Kilo­me­ter neu­es Gleis und 20 neue Wei­chen. Jetzt steht ein wei­te­rer Mei­len­stein an: Die DB bin­det im Dezem­ber Tei­le der neu­en Infra­struk­tur ans Schie­nen­netz an. Vom 10. bis ein­schließ­lich 16. Dezem­ber wird die Bahn­strecke des­halb zwi­schen Nürn­berg und Bam­berg für umfas­sen­de Bau­ar­bei­ten gesperrt.

Nico­le Kumpf­mül­ler-Böhm, Gesamt­pro­jekt­lei­te­rin für den Bahn­aus­bau Nürnberg–Bamberg: „Wir bau­en eine hoch­mo­der­ne und lei­stungs­fä­hi­ge Strecke zwi­schen Nürn­berg und Bam­berg. Durch die Vier­glei­sig­keit schaf­fen wir mehr Platz auf der Schie­ne. Das bedeu­tet mehr Ver­bin­dun­gen und mehr Zuver­läs­sig­keit auf Fran­kens Schie­nen­netz. Wir haben die­ses Jahr alle Bau­schwer­punk­te im Zeit- und Kosten­rah­men geschafft und vie­le Teil­in­be­trieb­nah­men gefei­ert. Näch­stes Jahr gehen unse­re Arbei­ten in hohem Tem­po wei­ter, für eine star­ke Schie­ne in Franken.“

Ab dem neu­en Fahr­plan im Dezem­ber sind dank der zusätz­li­chen Infra­struk­tur mehr Ver­bin­dun­gen im Nah- und Fern­ver­kehr mög­lich. Auf der S‑Bahnlinie S1 (bis­lang S3) wird in der Haupt­ver­kehrs­zeit das Ange­bot im Abschnitt Erlangen–Forchheim von zwei auf drei S‑Bahnen pro Stun­de ver­dich­tet. Zwi­schen Neu­markt und Nürn­berg fährt die S‑Bahn künf­tig in einem rei­nen 20-Minu­ten-Takt ohne Takt­ab­wei­chun­gen. Der Fran­ken-Thü­rin­gen-Express kann zwi­schen Nürn­berg und Bam­berg im 30-Minu­ten-Takt statt wie bis­her im Stun­den­takt fah­ren. Dar­über hin­aus ver­keh­ren auf der Strecke mehr Hoch­ge­schwin­dig­keits­zü­ge zwi­schen Mün­chen und Berlin.

Im Dezem­ber wird ent­lang der Strecke im Rekord­tem­po gebaut

Um die neue Infra­struk­tur, ins­be­son­de­re den um drei Glei­se erwei­ter­ten Über­hol­bahn­hof in Eggols­heim und den Mit­tel­bahn­steig im Bahn­hof Elters­dorf, in Betrieb zu neh­men, müs­sen im Zeit­raum vom 10. bis 16. Dezem­ber umfas­sen­de Arbei­ten in allen Bau­ab­schnit­ten durch­ge­führt wer­den. Die Bau­teams wer­den in drei Schich­ten in par­al­lel drei Bau­ab­schnit­ten im Ein­satz sein. Ein Fokus liegt auf der Instal­la­ti­on der Leit- und Siche­rungs­tech­nik; neue Schie­nen und Wei­chen wer­den an das Bahn­sy­stem ange­schlos­sen. Im Abschnitt Altendorf–Hirschaid–Strullendorf wird an der Ober­lei­tung sowie an Brücken und Glei­sen gebaut. Dar­über hin­aus wer­den Lärm­schutz­wän­de errich­tet. Im Abschnitt Forchheim–Eggolsheim sowie im Raum Elters­dorf führt die DB letz­te Arbei­ten für ver­schie­de­ne Inbe­trieb­nah­men durch.

Für die­se Arbei­ten ist eine Strecken­sper­rung not­wen­dig. Die Bahn­strecke zwi­schen Nürn­berg und Bam­berg wird im Zeit­raum vom 10. Dezem­ber bis ein­schließ­lich 16. Dezem­ber 2023 ganz­tä­gig voll gesperrt. Die ICE-Züge zwi­schen München/​Nürnberg und Ber­lin ver­keh­ren unge­fähr stünd­lich und wer­den groß­räu­mig über Würz­burg (teil­wei­se mit Zusatz­halt) umge­lei­tet. Dadurch ver­län­gert sich die Fahr­zeit um rund 90 bis 120 Minu­ten. Die ICE-Sprin­ter-Ver­bin­dun­gen zwi­schen München/​Nürnberg und Ber­lin ent­fal­len. Alle ICE-Hal­te in Coburg, Bam­berg und Erlan­gen ent­fal­len wegen der Umlei­tung. Die IC-Ver­bin­dun­gen von Karls­ru­he nach Leip­zig ent­fal­len zwi­schen Nürn­berg und Leipzig.

Regio­nal­ver­kehrs­zü­ge und S‑Bahnen wer­den durch Bus­se ersetzt. Zwi­schen Nürn­berg und Bam­berg wer­den Express- und Schnell­bus­li­ni­en ein­ge­setzt. Die S‑Bahnlinie S6 zwi­schen Nürn­berg und Neu­stadt Aisch ent­fällt bis auf weni­ge Aus­nah­men in den frü­hen Mor­gen- und spä­ten Abend­stun­den kom­plett. Es ver­keh­ren Bus­se des Ersatz­ver­kehrs zwi­schen Neu­stadt Aisch und Sie­gels­dorf. In Sie­gels­dorf besteht Anschluss an den RE10 und die RB12 nach Fürth.

Die DB bedau­ert die Unan­nehm­lich­kei­ten und bit­tet um Ver­ständ­nis. Fahr­gä­ste kön­nen sich im DB Navi­ga­tor bzw. unter bahn​.de infor­mie­ren. Aus­hän­ge zu bau­be­ding­ten Fahr­plan­än­de­run­gen sind an den Bahn­hö­fen zu fin­den und unter bau​in​fos​.deut​sche​bahn​.com abruf­bar. Alle Infor­ma­tio­nen auf einen Blick: https://​bau​in​fos​.deut​sche​bahn​.com/​l​f​/​b​a​_​n​u​e​r​n​b​e​r​g​-​b​a​m​b​e​r​g​_​1​0​-​1​6​1​0​2​0​2​3​.​pdf.