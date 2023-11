Die Auto­bahn GmbH des Bun­des sperrt am Auto­bahn­kreuz Bam­berg vom 19. Novem­ber 2023 ab ca. 19 Uhr bis zum 24. Novem­ber 2023 die Ver­bin­dungs­ram­pe von Suhl kom­mend in Rich­tung Bay­reuth. Wei­ter­hin ist eine Sper­rung der Ver­bin­dungs­ram­pe von Nürn­berg kom­mend in Rich­tung Schwein­furt im Zeit­raum vom 26. Novem­ber 2023 ab ca. 19 Uhr bis zum 01. Dezem­ber 2023 erforderlich.

Die Sper­run­gen sind not­wen­dig, um geo­tech­ni­sche Erkun­dungs­boh­run­gen im Bereich des Kreu­zungs­bau­werks durchzuführen.

Der Ver­kehr wird über die benach­bar­ten Anschluss­stel­len umge­lei­tet. Die Umlei­tungs­strecken sind ent­spre­chend ausgeschildert.

Für auf­tre­ten­de Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH des Bun­des alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer und Anlie­ger um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.