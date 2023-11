„Zuhau­se bes­ser leben“

Woh­nen im Alter oder Pfle­ge­fall – das ist ein The­ma, mit dem sich vie­le Men­schen frü­her oder spä­ter beschäf­ti­gen müs­sen. Wie sich mit der Unter­stüt­zung von soge­nann­ten Wohn­as­si­stenz­sy­ste­men mög­lichst lan­ge in den eige­nen vier Wän­den leben lässt, zeigt die Wan­der­aus­stel­lung „Zuhau­se bes­ser leben“ des Pro­jekts „DeinHaus 4.0 Unter­fran­ken“. Sie ist noch bis Mitt­woch, sech­sten Dezem­ber 2023, zu den regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten im Foy­er des Land­rats­am­tes Erlan­gen-Höch­stadt, Nägels­bach­sta­ße 1 in Erlan­gen zu sehen. Die­se sind Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 12 Uhr sowie diens­tags von 14 bis 16 Uhr und don­ners­tags von 14 bis 18 Uhr.

Sicher­heit, Selbst­stän­dig­keit und Komfort

Die Aus­stel­lung gibt Pfle­ge­be­dürf­ti­gen oder älte­ren Mit­bür­gern und Mit­bür­ge­rin­nen und deren Ange­hö­ri­gen einen inter­es­san­ten Ein­blick in Wohn­as­si­stenz­sy­ste­me. Die­se sind tech­ni­sche Hel­fer, die im eige­nen Zuhau­se zum Ein­satz kom­men kön­nen. Von der Sturz­er­ken­nung im Schlaf­zim­mer bis zur Herd­ab­schal­tung in der Küche zeigt die Aus­stel­lung ver­schie­de­ne klei­ne Hel­fer, die im All­tag für Sicher­heit, Selbst­stän­dig­keit und Kom­fort sor­gen. In einer vir­tu­el­len Woh­nung am Medi­en­board las­sen sich die ver­schie­de­nen Ein­satz­mög­lich­kei­ten in Schlaf­zim­mer, Küche, Bad, Flur und Wohn­zim­mer erkun­den. Bei jedem auf­tre­ten­den Pro­blem wird eine Lösung in Form von Wohn­as­si­stenz­sy­ste­men vorgeschlagen.

Über die Aus­stel­lung hin­aus kön­nen sich Inter­es­sier­te online auf der Pro­jekt­web­sei­te www​.deinhaus4​punk​t0​.de infor­mie­ren. Bei wei­te­ren Fra­gen rund um das The­ma Pfle­ge ist der Pfle­ge­stütz­punkt des Land­krei­ses unter der Ruf­num­mer 09131 803 1278 oder per E‑Mail unter pflegestuetzpunkt@​erlangen-​hoechstadt.​de erreich­bar. Das Pro­jekt wird geför­dert durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge. Die Aus­stel­lung ist eine freund­li­che Leih­ga­be des Land­rats­am­tes Bad Kissingen.