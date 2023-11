Elt­manns Vol­ley­bal­ler zu Gast in Sachsen

Nur weni­ge Tage nach dem sou­ve­rä­nen Heim­sieg der Elt­man­ner Vol­ley­bal­ler gegen den TSV Gra­fing war­tet am kom­men­den Wochen­en­de schon der näch­ste Geg­ner auf die Unter­fran­ken. Am Sams­tag trifft das Team um Coach Jen­de dann auf das bis­her noch sieg­lo­se Team aus Delitzsch und will dort die gute Form der ver­gan­ge­nen Wochen bestä­ti­gen. „Die Erfol­ge aus den letz­ten Spie­len haben uns noch mehr Selbst­ver­trau­en gege­ben und wir wol­len jetzt natür­lich genau da wei­ter machen, wo wir am Sams­tag gegen Gra­fing auf­ge­hört haben.“, so Kapi­tän Johan­nes Engel nach dem Trai­ning am Dienstag.

Auch wenn die Sach­sen bis­her nur zwei Sät­ze für sich ent­schie­den konn­ten und in der Tabel­le aktu­ell den letz­ten Platz bele­gen, möch­te man in Elt­mann nichts dem Zufall über­las­sen und den kom­men­den Geg­ner auf kei­nen Fall unter­schät­zen. „Wir wis­sen, wie unan­ge­nehm es ist in Delitzsch zu spie­len und müs­sen somit auch auf alles vor­be­rei­tet sein. Wir haben uns die letz­ten Spie­le genau ange­schaut, die Stär­ken und Schwä­chen ana­ly­siert und ver­su­chen uns nun im Trai­ning, gezielt auf die­se vor­zu­be­rei­ten.“, warnt Mana­ger Resch­ke sein Team vor der Auswärtsreise.

Das Spiel zwi­schen dem GSVE Delitzsch und dem VC Elt­mann gehört in der Zwei­ten Vol­ley­ball Bun­des­li­ga mitt­ler­wei­le schon fast zu einem der Klas­si­ker, bei­de Mann­schaf­ten begeg­ne­ten sich schon eini­ge Mal und ken­nen sich daher sehr gut. Somit soll­ten auch die Elt­man­ner gewarnt sein und dar­auf gefasst sein, dass das Team um Trai­ner Bene­dikt Bau­er die ein oder ande­re tak­ti­sche Über­ra­schung parat haben wird. Trotz der vie­len Auf­ein­an­der­tref­fen in der Ver­gan­gen­heit geht der VC Elt­mann die­ses Mal wohl als Favo­rit in die Par­tie und möch­te die­se Rol­le auch ger­ne anneh­men, um wei­ter den Anschluss an die Tabel­len­spit­ze zu hal­ten. „Ich glau­be, es ist eines der ersten Spie­le, in das wir als Favo­rit gehen und wir müs­sen uns auch erst­mal an die Situa­ti­on gewöh­nen. Als Auf­stei­ger nach sie­ben Spie­len mit nur einer Nie­der­la­ge punkt­gleich auf dem ersten Platz zu lie­gen, hat­ten wir so natür­lich auch nicht auf dem Zet­tel. Umso wich­ti­ger ist es jetzt wei­ter hart zu trai­nie­ren und kon­zen­triert und fokus­siert in die Par­tie zu star­ten.“, prä­sen­tiert sich Libe­ro Tobi­as Wer­ner zufrie­den mit der bis­he­ri­gen Sai­son­lei­stung. Beson­ders gern erin­nert man sich beim VCE jedoch ganz bestimmt an den 22. April 2017. An die­sem ehr­wür­di­gen Tag gelang es dem Team unter dem dama­li­gen Coach Milan Maric, der mitt­ler­wei­le beim SV Schwaig an der Sei­ten­li­nie steht, die Sach­sen mit 3:2 zu besie­gen, um anschlie­ßend den Mei­ster­po­kal in die Höhe stem­men zu dür­fen. „Das war damals schon echt ein super Erleb­nis und ich glau­be, alle die damals dabei waren, den­ken immer wie­der ger­ne dar­an zurück.“, so Seba­sti­an Rich­ter, der das Team damals als Kapi­tän anführ­te. Neben dem Außen­an­grei­fer stan­den damals zudem Chri­sti­an Nowak, Johan­nes Engel sowie die bei­den Libe­ros Maxi­mi­li­an Kol­be und Tobi­as Wer­ner im Kader des VCE, wäh­rend auf Delitz­scher Sei­te ein gewis­ser Bene­dikt Bau­er noch als Spie­ler auflief.

Los geht es am Sams­tag, dem 18. Novem­ber bereits um 19:00 Uhr in der Artur-Becker-Sport­hal­le in Delitzsch. Wie gewohnt wird das Spiel auf Sport­deutsch­land über­tra­gen, sodass auch die daheim­ge­blie­be­nen Fans vor den hei­mi­schen Bild­schir­men die Dau­men drücken kön­nen und hof­fent­lich die näch­sten Punk­te mit ihrem Team fei­ern dür­fen. Neben dem sport­li­chen Aspekt wird man in Elt­mann auch die Anrei­se genau­er unter die Lupe neh­men, um ein ähn­li­chen Faux­pas wie bei der letz­ten Aus­wärts­rei­se nach Rot­ten­burg ver­mei­den zu kön­nen und somit sicher und recht­zei­tig in Sach­sen anzukommen.