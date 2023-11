„Weni­ger Stress für Mensch und Tier“

Tag der Milch­kuh am Mitt­woch, 22.11.2023 in Coburg und online – jetzt anmel­den! Coburg – Wie kön­nen Land­wir­te im Umgang mit ihren Milch­kü­hen Unfäl­le ver­mei­den, Zeit spa­ren und Ner­ven scho­nen – das ist eines der The­men beim Tag der Milch­kuh 2023, den das Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Coburg-Kulm­bach zusam­men mit dem vlf Coburg und dem VLM Coburg veranstaltet.

Die Tagung für Milch­er­zeu­ger im Gustav-Diet­rich-Haus Coburg steht unter dem Mot­to „Weni­ger Stress für Mensch und Tier“, Beginn ist am Mitt­woch, 22. Novem­ber 2023 um 9.30 Uhr.

Hoch­ka­rä­ti­ge Refe­ren­ten beleuch­ten Tiergesundheit

Nach den Erläu­te­run­gen von Roland Deng­ler von der SVLG zum The­ma „Stress­frei­er Umgang mit unse­ren Kühen im Stall“ erklärt Tier­arzt Jose Leguiz­amon von der HCS Her­den­ma­nage­ment GmbH, wie man den Hit­zestress der Kühe im Som­mer durch ange­pass­te Füt­te­rung redu­zie­ren kann und wel­che tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten dabei helfen.

Im Anschluss refe­riert Dr. Chri­stoph Nan­nen von der AHV Deutsch­land GmbH zu „Tier­ge­sund­heit neu gedacht – Bak­te­ri­en, Bio­film und Quo­rum Sens­ing im Fokus“.

Anmel­dun­gen noch bis zum 17.11.2023

Anmel­dun­gen sind noch bis zum 17. Novem­ber 2023 mög­lich, ent­we­der per Post an das Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Coburg-Kulm­bach, Goe­the­str. 6, 96450 Coburg oder per E‑Mail an poststelle@​aelf-​ck.​bayern.​de. Die Tagungs­pau­scha­le beträgt 10 Euro pro Teilnehmer.

Mehr Infos: https://​www​.aelf​-ck​.bay​ern​.de/​l​a​n​d​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​t​i​e​r​h​a​l​t​u​n​g​/​3​3​9​8​0​0​/​i​n​d​e​x​.​php