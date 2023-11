Muster­gül­ti­ger Ein­satz für den Wald von mor­gen: Forst­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber ver­leiht Staats­prei­se für vor­bild­li­che Waldbewirtschaftung

„Mein Wald – Zukunft für Gene­ra­tio­nen!“ – so lau­tet das dies­jäh­ri­ge Mot­to des Staats­prei­ses für vor­bild­li­che Wald­be­wirt­schaf­tung. Forst­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber hat im Rah­men eines Fest­ak­tes den 14 Preis­trä­gern die Staats­me­dail­len über­reicht. Laut Kani­ber sind die Staats­preis­trä­ger wah­re Vor­bil­der für alle Wald­be­sit­ze­rin­nen und Wald­be­sit­zer. „So wie Sie kli­ma­to­le­ran­te Bäu­me pflan­zen, sich für wald­ver­träg­li­che Wild­be­stän­de ein­setz­ten, den hei­mi­schen Öko-Roh­stof­fes Holz ver­mark­ten, lei­sten Sie einen unver­zicht­ba­ren Bei­trag zum Kli­ma­schutz. Mit Ihrem Enga­ge­ment bewah­ren Sie unse­re wun­der­schö­ne Hei­mat für unse­re Kin­der und Enkel“, so die Mini­ste­rin. Der mit einem Preis­geld von je 1.000 Euro dotier­te Staats­preis wird seit 1997 alle zwei Jah­re ver­ge­ben. Eine Fach­ju­ry bestehend aus Ver­tre­tern der Ver­bän­de der Grund­be­sit­zer wählt aus allen baye­ri­schen Regie­rungs­be­zir­ken die Preis­trä­ger aus. Mit dem Staats­preis wer­den Per­so­nen und Insti­tu­tio­nen geehrt, die beson­ders vor­aus­schau­end wirt­schaf­ten und die Zukunfts­wäl­der von mor­gen gestalten.

Bei der Wald­be­wirt­schaf­tung steht die Baye­ri­sche Forst­ver­wal­tung pri­va­ten und kom­mu­na­len Wald­be­sit­zern als ver­läss­li­cher Part­ner zur Sei­te – mit einem umfang­rei­chen Ange­bot an För­der­pro­gram­men, kosten­lo­ser Bera­tung und pra­xis­ge­rech­ter For­schung. Mit einem För­der­vo­lu­men von rund 95 Mil­lio­nen Euro allein im letz­ten Jahr inve­stiert der Frei­staat so viel Geld in die Zukunft der Wäl­der, wie kein ande­res Bundesland.

Staats­preis­trä­ger in Franken