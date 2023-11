Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Stein­wer­fer am Autobahnkreuz

Eine 21-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin befuhr am 15.11.2023, gegen 15:00 Uhr, die Auto­bahn A3 in Fahrt­rich­tung Regens­burg und wech­sel­te am Auto­bahn­kreuz Fürth/​Erlangen auf die A73 in Fahrt­rich­tung Nürn­berg. Im Bereich der Über­lei­tung bemerk­te sie einen, von der Brücke der Elters­dor­fer Stra­ße, her­ab­fal­len­den Stein. Die­ser traf den Pkw im Bereich der Wind­schutz­schei­be und beschä­dig­te die­se. Die Fahr­zeug­füh­re­rin blieb unver­letzt, der Sach­scha­den wird aktu­ell auf ca. 500 Euro geschätzt.

Mög­li­che Zeu­gen des Vor­falls, die ins­be­son­de­re Per­so­nen im Bereich der Brücke wahr­ge­nom­men haben, wer­den gebe­ten sich mit der PI Erlan­gen-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 in Ver­bin­dung zu setzen.

Auf Trun­ken­heits­fahrt folgt Unfallflucht

Gegen 14:00 Uhr gin­gen über den Poli­zei­not­ruf meh­re­re Mit­tei­lun­gen über einen in Schlan­gen­li­ni­en fah­ren­den Pkw im Bereich der Raths­ber­ger Stra­ße ein. Nach Mit­tei­lung meh­re­rer Ver­kehrs­teil­neh­mer, kam es auf­grund des­sen bereits zu eini­gen gefähr­li­chen Ver­kehrs­si­tua­tio­nen. Im Rah­men einer durch­ge­führ­ten Kon­trol­le, durch Beam­te der PI Erlan­gen-Stadt, konn­te der Grund für das auf­fäl­li­ge Fahr­ver­hal­ten schnell her­aus­ge­fun­den wer­den. So ergab ein Vor­test bei der 64-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­re­rin einen Wert von 2,08 Pro­mil­le. Es wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ein­ge­lei­tet und eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Der Füh­rer­schein wur­de sichergestellt.

Noch wäh­rend der oben ange­ge­be­nen Sach­ver­halts­auf­nah­me wur­den die Beam­ten Zeu­gen eines wei­te­ren kurio­sen Vor­falls. Der Fah­rer eines Lini­en­bus­ses, wel­cher von der Raths­ber­ger Stra­ße in die Spar­dor­fer Stra­ße abbie­gen woll­te, tou­chier­te mit dem rech­ten Außen­spie­gel die dort befind­li­che Ampel­an­la­ge gleich zwei­fach. Obwohl er den Anstoß erkenn­bar bemerk­te und sich zwei Strei­fen­fahr­zeu­ge in unmit­tel­ba­rer Nähe befan­den, setz­te er sei­ne Fahrt fort ohne sich um eine Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Die ent­stan­de­ne Scha­dens­hö­he an der Ampel­an­la­ge ist noch unbe­kannt, es wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung an Pkw

Möh­ren­dorf – Im Zeit­raum von Diens­tag, den 07.11.2023, 22:00 Uhr, bis Don­ners­tag den 09.11.2023, 11:00 Uhr, wur­de ein Pkw, Mar­ke VW in der Far­be Weiß, wel­cher in der Klein­see­ba­cher Stra­ße auf Höhe Haus­num­mer 74 geparkt war, beschä­digt. Eine bis­lang unbe­kann­te Per­son zer­krat­ze die rech­te Fahr­zeug­sei­te des Pkw. Es ent­stand Sach­scha­den im nied­ri­gen, vier­stel­li­gen Bereich. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich mit der PI Erlan­gen- Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Mühl­hau­sen – Schlan­gen wur­den ausgesetzt

Ein Anwoh­ner in Mühl­hau­sen staun­te nicht schlecht, als er am zurück­lie­gen­den Mitt­woch vor sei­ner Woh­nungs­tü­re eine geschlos­se­ne Pla­stik­box ste­hen sah, in wel­cher sich zwei Schlan­gen befan­den. Der Mann ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Poli­zei in Höch­stadt. Die Beam­ten konn­ten in Erfah­rung brin­gen, dass es sich bei den Schlan­gen um nord­ame­ri­ka­ni­sche Korn­nat­tern han­del­te. Da sich die­se in einem gesund­heit­lich schlech­ten Zustand befan­den, wur­den die Wür­ge­schlan­gen noch am glei­chen Abend einer Tier­kli­nik über­ge­ben. Nach­dem der Ver­dacht eines Ver­sto­ßes nach dem Tier­schutz­ge­setz vor­liegt, ver­su­chen die Beam­ten nun den Eigen­tü­mer zu ermit­teln. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter der 09193/63940 entgegen.