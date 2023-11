Am frü­hen Mon­tag­nach­mit­tag kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall bei dem ein Pkw zunächst mit einer Bau­stel­len­ab­sper­rung kol­li­dier­te und schließ­lich auf dem Grund­stück einer Metz­ge­rei zum Ste­hen kam. Der Fah­rer starb wenig spä­ter im Krankenhaus.

Am Don­ners­tag, kurz vor 13 Uhr, kam ein 66-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw in der Tann­häu­ser­stra­ße zunächst von der Fahr­bahn ab und fuhr gegen eine Bau­stel­len­ab­sper­rung an der Kreu­zung zur Lohengrinstraße/​Wotanstraße. Das Fahr­zeug roll­te wei­ter und kam schließ­lich auf dem Grund­stück einer dor­ti­gen Metz­ge­rei an einer Stein­pa­li­sa­de zum Ste­hen. Der her­bei­ge­ru­fe­ne Ret­tungs­dienst befrei­te den Fah­rer aus dem Pkw. Der Mann starb wenig spä­ter in einem Kran­ken­haus. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Die Beam­ten gehen der­zeit davon aus, dass ein medi­zi­ni­scher Not­fall unfall­ur­säch­lich gewe­sen sein dürfte.