Der Bezirks­ver­band der JU Ober­fran­ken hat sei­nen Vor­sit­zen­den Mar­kus Oester­lein als Kan­di­da­ten für die Euro­pa­wahl ein­stim­mig nomi­niert. Nach­dem der JU Kreis­ver­band Kro­nach auf Vor­schlag von Mari­us Bitt­ner Oester­lein nomi­nier­te, erhält der 33-jäh­ri­ge Kro­na­cher nun wei­te­re Unter­stüt­zung. Er möch­te mit sei­ner Bewer­bung zu einem star­ken CSU Ergeb­nis bei­tra­gen und Moni­ka Hohl­mei­er als ober­frän­ki­sche Spit­zen­kan­di­da­tin unterstützen.

Auch die Fran­ken­wald-CSU begrüßt die­se Ent­wick­lung. Dort erhielt Oester­lein einen ein­stim­mi­gen Nomi­nie­rungs­be­schluss. Land­rat Klaus Löff­ler begrüßt die Kan­di­da­tur Oester­leins: „Oester­lein ver­fügt mit sei­nem beruf­li­chen Hin­ter­grund als Ört­li­cher Lei­ter der größ­ten baye­ri­schen Asyl­un­ter­kunft über ein star­kes inhalt­li­ches Pro­fil!“ CSU Kreis­vor­sit­zen­der Bernd Lieb­hardt ergänzt: „Die Ampel zeigt mit ihrer Poli­tik, dass Sie es immer noch nicht ver­stan­den hat, dass wir eine Begren­zung benö­ti­gen. Unse­re Hilfs­mög­lich­kei­ten sind jedoch end­lich! Die Kom­mu­nen sind am Limit und die bis­her getrof­fe­nen Ent­schei­dun­gen der Bun­des­re­gie­rung rei­chen bei wei­tem noch nicht aus!“

Oester­lein betont, dass er vor allem nicht nur die Erfah­run­gen aus sei­ner beruf­li­chen Tätig­keit bei sei­ner Bewer­bung ein­flie­ßen las­sen möch­te, son­dern vor allem auch die Ein­drücke, die er in der Kom­mu­nal­po­li­tik und bei der Mit­ar­beit im dama­li­gen elter­li­chen Betrieb sam­meln durf­te. „Die Büro­kra­ti­sie­rung muss abge­baut wer­den! Die­se schafft mehr Pro­ble­me als dass sie zu Lösun­gen führt.“, so Oester­lein. Dar­über hin­aus sehe er gera­de auch bei dem The­men­feld der Migra­ti­on die EU in der Pflicht. Die Her­aus­for­de­run­gen der Migra­ti­on kön­ne man nur euro­pa­weit lösen. „Euro­pa kann von Erfah­run­gen aus der Pra­xis pro­fi­tie­ren!“, ist Oester­lein überzeugt.

Am 25. Novem­ber 2023 fin­det in Nürn­berg die Auf­stel­lungs­ver­samm­lung der CSU Euro­pa­li­ste statt. Bei die­ser Stim­men 300 Dele­gier­te aus ganz Bay­ern über die Aus­wahl und Rei­hung der Kan­di­da­ten ab. Als letz­ter Kro­na­cher bewarb sich der heu­ti­ge Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Jonas Geiss­ler 2009 für das Euro­päi­sche Parlament.