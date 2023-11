Wan­del­wo­chen 2023: Regio­nal han­deln, um glo­bal zu verändern

Wan­del­wo­chen 2023 – Rah­men­pro­gramm für die Regio­COP-Regio­na­le Kli­ma­kon­fe­renz Ober­fran­ken 17.11.–12.12.23

Es braucht, Ver­bind­lich­keit, um die Anstren­gun­gen zu loka­lem Kli­ma­schutz zu ver­stär­ken. Ana­log zur inter­na­tio­na­len Kli­ma­kon­fe­renz (COP) in Dubai wird in Bay­reuth eine regio­na­le Kli­ma­kon­fe­renz (Regio­COP) zwi­schen dem 30. Novem­ber und dem 12. Dezem­ber 2023 orga­ni­siert. In einer abschlie­ßen­den Kon­fe­renz wol­len die Ver­an­stal­ter vom forum1.5 & Koope­ra­ti­ons­part­ner die Ergeb­nis­se zusam­men­füh­ren und mit Entscheidungsträger:innen aus Poli­tik, Wirt­schaft und Gesell­schaft dis­ku­tie­ren, wie es in der Regi­on wei­ter gehen kann.

Die Wan­del­wo­che 2023 wird ein Bestand­teil die­ser Kon­fe­renz sein und ermög­licht so ein bun­tes Rah­men­pro­gramm zwi­schen den 17. Novem­ber bis 12. Dezem­ber 2023. Zu der wir alle Inter­es­sier­ten herz­lich ein­la­den. Das Zeit­fen­ster der Welt­kli­ma­kon­fe­renz wird dafür genutzt, um im Rah­men einer wei­ter­ent­wickel­ten Wan­del­wo­che den aktu­el­len Stand der Akti­vi­tä­ten zu bilan­zie­ren und die Mög­lich­kei­ten und Not­wen­dig­kei­ten wei­te­rer Maß­nah­men zu diskutieren.

In der Wan­del­wo­che 2023 unter dem Mot­to: Regio­nal han­deln, um glo­bal zu ver­än­dern – stel­len sich Initia­ti­ven aus der Regi­on mit Pro­jek­ten, Aktio­nen, Work­shops, Vor­trä­gen, Film­vor­füh­run­gen und Mit-Mach-Aktio­nen vor und set­zen damit ein kla­res Zei­chen für eine Kli­ma­neu­tra­le & Kli­ma­ge­rech­te Gesell­schaft vor Ort. Die Initia­ti­ven der Wan­del­wo­che 2023 sind Pio­nie­re des Wan­dels aus Ober­fran­ken aus den Berei­chen Zivil­ge­sell­schaft, Wis­sen­schaft und Wirtschaft.

High­lights der dies­jäh­ri­gen Wan­del­wo­chen sind 2023 die Fair­trade Work­shops im Bota­ni­schen Gar­ten, die Buch­vor­stel­lung „Wan­del gestal­ten“ im Breu­er & Sohn, die Rei­he „Fak­ten gegen Fake News“ mit Vor­trä­gen I Film I Work­shop zum The­ma im Iwa­le­wa­haus mit Chef­re­dak­teur Mar­cel Auer­mann (HCS Medi­en) und Dr. Rac­zw­kow­ski (Uni Bay­reuth) , der Work­shop zur Kreis­lauf­wirt­schaft im Atri­um am La-Spe­zia-Platz) vom Kli­ma­ma­nage­ment der Stadt Bay­reuth, Nach­hal­ti­ge Geld­an­la­gen im Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te, die Füh­rung durch den Kli­ma­wald und vie­les mehr. Ihr hal­tet die Zukunft des Pla­ne­ten in euren Händen.

Das kom­plet­te Pro­gramm & Infos fin­det ihr unter https://​forum1​punk​t5​.de/​w​a​n​d​e​l​w​o​c​h​e​-​2​0​23/