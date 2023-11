Unbe­kann­te trie­ben im Lau­fe der ver­gan­ge­nen Woche ihr Unwe­sen in Ebers­dorf bei Coburg und besprüh­ten meh­re­re Wän­de mit Graf­fi­tis. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am Frei­tag, 10. Novem­ber, 20.30 Uhr, beob­ach­te­ten Zeu­gen einen Spray­er, der in der Bahn­hof­stra­ße zwei War­te­häus­chen der Deut­schen Bahn mit Graf­fi­tis besprüh­te und anschlie­ßend in Rich­tung Orts­mit­te flüch­te­te. Die Graf­fi­tis zeig­ten jeweils den Schrift­zug „Free Palestine“.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

zir­ka 180 Zen­ti­me­ter groß

männ­lich

schwarz geklei­det

trug eine schwar­ze Mütze

Im Zeit­raum von Mon­tag, 13. Novem­ber, bis Mitt­woch, 15. Novem­ber, besprüh­ten Unbe­kann­te meh­re­re Wän­de in der Hof­gas­se, Raiff­ei­sen­stra­ße, Her­ren­gas­se, Can­ter­stra­ße, Schul­stra­ße, Bahn­hof­stra­ße und in der Garn­stadter Stra­ße mit der Auf­schrift „Free Pal­e­sti­ne“. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg führt die Ermitt­lun­gen und prüft Zusam­men­hän­ge. Die Beam­ten bit­ten um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer kann Anga­ben zu der beschrie­be­nen Per­son und/​oder zu den Taten machen? Mel­den Sie sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg.