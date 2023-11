Ein außer­ge­wöhn­li­ches Kon­zert in unge­wöhn­li­chen Zeiten

Sonn­tag, 19.11.2023 18 Uhr: Alp­horn, Orgel, Gesang – und viel mehr

Im Rah­men des EBSer Stadt­ju­bi­lä­ums lädt der Kul­tur­kreis Eber­mann­stadt am Sonn­tag, den 19. Novem­ber 2023 um 18 Uhr zu einem nicht all­täg­li­chen Kon­zert in die kath. Stadt­pfarr­kir­che St. Niko­laus ein.

An die­sem Abend kom­men beson­de­re und sel­ten in Kon­zer­ten zu hören­de Instru­men­te in unter­schied­lich­sten Beset­zun­gen zum Ein­satz. Die tsche­chi­schen Mez­zo­so­pra­ni­stin Petra Lavič­ka, die Deka­nats­kan­to­rin Michae­la Kögel und das Trio Vita Sonan­te inter­pre­tie­ren „erwär­men­de“ Musik aus rund 1000 Jahren.

So sind u.a. Gesän­ge der Uni­ver­sal­ge­lehr­ten Hil­de­gard von Bin­gen zu hören, die den Satz präg­te: „In der Musik hat Gott den Men­schen die Erin­ne­rung an das Para­dies hin­ter­las­sen“. Klän­ge von Alp­horn und Orgel, gemischt mit Gems­horn, Saxo­phon und reich­hal­ti­ger Per­cus­sion, wie Gong, Chi­mes und einer Kri­stall­klang­scha­le wer­den den Raum der Kir­che erfüllen.

Das Trio Vita Sonan­te ist eine frän­ki­sche Musik­for­ma­ti­on mit Ber­li­ner Wur­zeln. Die drei Musi­ke­rIn­nen, Jut­ta Augu­stat, Bernd Deh­mel und Harald Berg­hau­sen spie­len Alp­horn, Dop­pel­horn, Trom­pe­ten, Saxo­phon, Gems­horn, Bag­pi­pe, Orgel, Stage­pia­no u.v.m..

Freu­en Sie sich auf ein viel­fäl­ti­ges, erwär­men­des, far­bi­ges Musik­pro­gramm quer durch die Jahr­hun­der­te mit Wer­ken u. a. von Hil­de­gard von Bin­gen, Anto­nin Dvořak, Céci­le Cha­mi­na­de, Felix Men­dels­sohn-Bar­thol­dy, Ales­san­dro Mar­cel­lo, Erhard Augu­stat und Harald Berghausen.

Der Ein­tritt ist frei, Spen­den für die Künst­ler wer­den ger­ne angenommen.