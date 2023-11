Weih­nachts­baum und Lichterglanz

Die Forch­hei­mer Innen­stadt macht sich bereit für die Weih­nachts­zeit: Am gest­ri­gen Mitt­woch wur­de am Rat­haus­platz der Weih­nachts­baum aufgestellt.

Rund zwölf Meter hoch ist der statt­li­che Mam­mut­baum, der aus dem Pri­vat­gar­ten von Fami­lie Dvo­r­ak aus Pretz­feld stammt, heu­te Mor­gen gefällt und anschlie­ßend mit einer „Poli­zei-Eskor­te“ nach Forch­heim trans­por­tiert wurde.

Der Rie­sen-Mam­mut­baum, der den bota­ni­schen Namen Sequoia­den­dron gigan­te­um trägt, wiegt rund zwei Ton­nen und hat eine Brei­te von gut 4,5 Metern. Damit der Baum­rie­se auch stand­fest und sicher steht, haben vier Mit­ar­bei­ter des Gar­ten­am­tes, Tho­mas Höhn, Frank Lah­ner, Rai­ner Schmitt­lein und Dani­el Mai­er, den statt­li­chen Weih­nachts­baum in eine rund 1,20 Meter tie­fe Boden­ver­an­ke­rung am Rat­haus­platz justiert. Ein Metall­git­ter wird zusätz­lich für Sicher­heit sorgen.

Wei­te­re Weih­nachts­bäu­me wer­den in den kom­men­den Tagen im gesam­ten Stadt­ge­biet, unter ande­rem in der Horn­schuch­al­lee und am Markt­platz auf­ge­stellt werden.

Auf­ge­stellt wer­den auch die Buden für den Forch­hei­mer Weih­nachts­markt: Die Hüt­ten im Bereich der Kai­ser­pfalz ste­hen bereits, ab 20. Novem­ber wer­den die Fremd­bu­den in der Satt­ler­tor­stra­ße aufgestellt.

Und weil zur Weih­nachts­stim­mung auch unbe­dingt der Lich­ter­glanz gehört, geht der Innen­stadt ab Mon­tag, 27. Novem­ber, nicht nur ein Licht auf: Am Weih­nachts­markt sind rund 200 Meter Gir­lan­den mit 800 Birn­chen ange­bracht. Die gesam­te Weih­nachts­be­leuch­tung wur­de auf LED umge­rü­stet. Über den Stra­ßen hän­gen an 15 Stel­len Gir­lan­den samt Stern, hier sind 1350 Birn­chen ver­baut. Die gesam­te Beleuch­tung wird übri­gens über Zeit­schalt­uh­ren gesteu­ert und vom 29. Novem­ber bis 7. Janu­ar die Stadt illuminieren.