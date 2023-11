Am Frei­tag fand im Ver­eins­lo­kal Hotel „Drei Kro­nen “ das “ Stadt­mei­ster­schafts­er­öff­nungs-Blitz­tur­nier “ statt. Bei 10 Teil­neh­mern spiel­te jeder gegen jeden, jeweils 5 Minu­ten pro Par­tie und Spie­ler. Sou­ve­rä­ner Sie­ger wur­de wie­der ein­mal Jens Güt­her mit 8 : 1 Punk­ten. Er ver­lor erst in der letz­ten Run­de – als sein Sieg schon fest­stand – gegen Micha­el Qui­de­nus. Den zwei­ten Platz beleg­te mit 6,5 : 2,5 Punk­ten Tho­mas Mül­ler vor Timo Hen­z­ler mit 6 : 3 Punkten.

Am näch­sten Frei­tag fin­det nach dem Jugend­trai­ning ( 18 – 20 Uhr ) eine Aus­schuß­sit­zung statt. Am Sams­tag spielt die 2. Burg­kunst­adter Mann­schaft in der Kreis­ober­li­ga in Michel­au gegen die dor­ti­ge 2. Mann­schaft, wäh­rend die 1. Mann­schaft am Sonn­tag in der Bezirks­ober­li­ga in Son­ne­berg antre­ten muss.

Bei den ober­frän­ki­schen U 16 Mann­schafts­mei­ster­schaf­ten tritt die Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung Burg­kunst­adt die­ses Jahr mit zwei Mann­schaf­ten an. In der ersten Run­de besieg­te Burg­kunst­adt 1 die 2. Mann­schaft, die mit 4 Mäd­chen ange­tre­ten war, mit 4 : 0 Punk­ten. In der zwei­ten Run­de gewan­nen für Burg­kunst­adt 1 Toni Pet­te­rich, Seba­sti­an und Micha­el Qui­de­nus gegen Seu­bels­dorf mit 3 : 1 . Damit ist Burg­kunst­adt 1 Tabel­len­füh­rer und als ein­zi­ges Team Ver­lust­punkt frei.