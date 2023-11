Am 19. Novem­ber steht in der Evan­ge­lisch Metho­di­sti­schen Kir­che Peg­nitz (emk​-peg​nitz​.de) der bereits drit­te Fami­li­en­got­tes­dienst mit den Mit­ar­bei­tern des Scho­ko­min­za-Teams Peg­nitz an, zu dem wir herz­lich ein­la­den. Ein Got­tes­dienst für Jung und Alt. Unter dem The­ma „Licht und Dun­kel“ wird Hei­ke Bisch­off die Got­tes­dienst­be­su­cher in das The­ma hin­ein­füh­ren und so auf die vor­weih­nacht­li­che Zeit vor­be­rei­ten. Wie gewohnt wird der Got­tes­dienst mit spie­le­ri­schen Ele­men­ten, Thea­ter und viel Musik ange­rei­chert sein. Fami­li­en mit Kin­dern sind herz­lich eingeladen.