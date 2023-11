Platz für LKW-War­tung sowie Nutz- und Lagerflächen

Am Diens­tag, 14. Novem­ber 2023, über­gab der stell­ver­tre­ten­de Land­rat Klaus Bau­er im Bei­sein zahl­rei­cher Kreis­rä­te, Mit­ar­bei­tern der Ver­wal­tung und des Kreis­bau­hofs die neu errich­te­te Werk­statt­hal­le des Bau­hofs Wei­den­berg offi­zi­ell ihrer Bestimmung.

Die alte Werk­statt­hal­le war für die War­tung und Pfle­ge der moder­nen Fahr­zeu­ge des Betriebs­dien­stes nicht mehr geeig­net. Für die moder­nen hohen LKWs hat­te die Hal­le eine zu gerin­ge Höhe, so dass eine Ein­fahrt in die Hal­le daher nicht mehr mög­lich war.

Die neue Hal­le ist nun höher gebaut, so dass LKWs hin­ein­ge­fah­ren wer­den kön­nen, um bei­spiels­wei­se War­tungs­ar­bei­ten an Win­ter­dienst­an­bau­ten hier vor­zu­neh­men. Die neue Hal­le ver­fügt über deut­lich mehr Nutz­flä­che und bie­tet somit auch Lager­flä­chen für Rei­fen und Gefahr­gü­ter wie Rei­ni­ger, Lacke oder Öle sowie Platz für Repa­ra­tu­ren. Für Trans­por­ter ist der Rei­fen­wech­sel nun per Hebe­büh­ne durchführbar.

Mit dem Spa­ten­stich im Dezem­ber 2021 star­te­te die Umset­zung des Kreis­aus­schuss­be­schlus­ses zum Neu­bau der Werk­statt­hal­le vom 6. April 2020. Im Dezem­ber 2022 wur­de die Gebäu­de­hül­le fer­tig­ge­stellt, im Früh­jahr 2023 folg­te ein neu­er Kanal­an­schluss und die Fer­tig­stel­lung des Innen­aus­baus im August 2023. die Die Bau­hof­mit­ar­bei­ter rich­te­ten schließ­lich im Herbst 2023 die Außen­an­la­gen hin­ter der Hal­le des Wohn­haus-Büro­ge­bäu­des und des Car­port­pfla­sters her. Im Novem­ber und Dezem­ber soll nun noch die Foto­vol­ta­ik­an­la­ge auf das Dach mon­tiert wer­den. Im Jahr 2024 ste­hen dann die Fer­tig­stel­lung der Außen­wasch­plat­te und der Betrieb­s­t­ank­stel­le an. Die alten Grund­lei­tun­gen sowie die gesam­te Hof­flä­che sol­len in den näch­sten bei­den Jah­ren 2024 und 2025 saniert werden.

Die neue Werk­statt­hal­le stellt für die Mit­ar­bei­ter in Hin­blick auf Lage­rung sowie Arbeits- und Gesund­heits­schutz eine wesent­li­che Ver­bes­se­rung der Arbeits­platz­ver­hält­nis­se dar. Zudem erhöht die Mög­lich­keit, Fahr­zeu­ge und Gerä­te opti­mal war­ten, pfle­gen und repa­rie­ren zu kön­nen, deren Ein­satz­dau­er erheb­lich und spart so auf lan­ge Sicht Kosten.