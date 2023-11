Am Frei­tag, 17. Novem­ber, 21:30 Uhr, heißt es in der Treff­bar des ETA Hoff­mann Thea­ters wie­der „ETA trifft“! Pro­duk­tio­nen kom­men und gehen – nur ETA bleibt! In der gla­mou­rö­sen Late-Nigh­t­-Show „ETA trifft“ geben Dani­el Seni­uk als Show­ma­ster ETA und Ate und Dirk (Ali­na Rank und Eric Wehlan), die ihm assi­stie­ren, Bestän­dig­keit in einer sich stän­dig wan­deln­den (Theater-)Welt.

Hoch­pro­fes­sio­nel­le Vor­be­rei­tung, unwi­der­steh­li­cher Charme, top­ak­tu­el­le The­men, musi­ka­li­sche Ein­la­gen und inter­ak­ti­ve Spie­le zeich­nen die­se nicht unbe­dingt minu­ten­ge­nau durch­ge­tak­te­te Show aus. Als Show­gä­ste begrüßt Ensem­ble­mit­glied Wieb­ke Jaku­bicka-Yer­vis sowie Ton- und Video­tech­ni­ker Jonas Meer­kamp. Außer­dem ver­rät Regis­seur Mar­tin Schul­ze, wor­auf sich das Publi­kum bei „Marie Antoi­net­te“ freu­en kann. Und Ver­tre­ter und Ver­tre­te­rin­nen der See­brücke Bam­berg berich­ten am Tag des Welt­frie­dens von ihren aktu­el­len Pro­jek­ten. Der Ein­tritt ist frei.