Rita Kraus ist nach ihrer Eltern­zeit alte und neue Revier­lei­te­rin im Forst­re­vier Streitberg

Das Forst­re­vier Streit­berg des Amtes für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten befin­det sich seit dem 10.11.2023 wie­der unter der Lei­tung von Rita Kraus. Nach ihrer Eltern­zeit freut sie sich über die Rück­kehr in den Beruf und ist ab sofort wie­der Ansprech­part­ne­rin für Wald­be­sit­ze­rIn­nen und BürgerInnen.

Ihre Sprech­zei­ten sind am Don­ners­tag­vor­mit­tag von 8:30–10:30 Uhr in ihrem Büro in Pretz­feld, Schloß­berg 10. Anson­sten steht sie unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 8687 3013 bzw. Mobil unter 0174 / 3005511 zur Ver­fü­gung. Zum Forst­re­vier Streit­berg zäh­len die Gemein­den Eber­mann­stadt und Wiesenttal.