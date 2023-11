Der ober­frän­ki­sche FDP-Bezirks­vor­sit­zen­de Seba­sti­an Kör­ber aus Forch­heim wur­de am Lan­des­par­tei­tag der FDP Bay­ern erneut ins Prä­si­di­um des Lan­des­vor­stan­des, dem Lei­tungs­gre­mi­um der baye­ri­schen Libe­ra­len, gewählt. Der Forch­hei­mer Stadt- und Kreis­rat gehört bereits seit mehr als zehn Jah­ren dem Lan­des­vor­stand sei­ner Par­tei an. Er freut sich über die Wiederwahl:

„Ich freue mich dar­auf, die Zukunft der FDP in Bay­ern mit­zu­ge­stal­ten und wei­ter die Stim­me mei­ner Hei­mat Ober­fran­ken zu sein. Vor uns, als libe­ra­le Kraft der Mit­te unse­rer Gesell­schaft, lie­gen gro­ße Her­aus­for­de­run­gen wie die Euro­pa­wahl im kom­men­den Jahr, aber auch der rich­ti­ge Umgang mit dem Rechts­ruck bei der ver­gan­ge­nen Land­tags- und Bezirks­wahl. Es ist umso wich­ti­ger, jetzt, kla­res, libe­ra­les Pro­fil zu zeigen.“

Unter­stüt­zung erhält er künf­tig auch wie­der von der Bay­reu­ther Stadt­rä­tin Lui­sa Fun­ke-Bar­jak, die eben­falls erneut zu einer von 13 Bei­sit­zern des Lan­des­vor­stands gewählt wurde.

Am Ran­de des FDP-Lan­des­par­tei­tags in Amberg wur­den auch die baye­ri­schen Dele­gier­ten für den Euro­pa­par­tei­tag der Frei­en Demo­kra­ten am 28. Janu­ar 2024 in Ber­lin gewählt. Für Ober­fran­ken sind das Miri­am Weber (aus Pot­ten­stein), Stadt- und Kreis­rat Seba­sti­an Kör­ber (Forch­heim), Tho­mas Hacker MdB (Bay­reuth), Dr. Ulrich Her­bert (Coburg), Kreis­rat Mar­co Stru­be (Hirschaid), Tobi­as Luko­schek (Forch­heim), Justus Kuns­mann (Bam­berg). Am Euro­pa­par­tei­tag wer­den die Kan­di­da­ten für die Wahl zum EU-Par­la­ment am 9. Juni 2024 gekürt und das Wahl­pro­gramm beschlossen.