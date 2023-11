Das wil­de und unkon­trol­lier­te Abstel­len von gelie­he­nen E‑Scootern an belie­bi­gen Orten führt in Bam­berg immer wie­der zu Ver­är­ge­run­gen und stellt oft­mals auch eine Gefahr für ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer dar. Da man zudem davon aus­ge­hen kann, dass die Anzahl der Leih­ge­rä­te in der Zukunft zuneh­men wird, hat nun die Stadt­rats­frak­ti­on vom Bam­ber­ger Bür­ger Block (BBB) in einem Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke (SPD) die Erstel­lung eines städ­ti­schen Son­der­nut­zungs­kon­zept gefor­dert. Die Stadt­rä­te Andre­as Trif­fo, Hans-Jür­gen Eich­fel­der und Nor­bert Tscher­ner sehen in der gegen­wär­ti­gen Situa­ti­on drin­gen­den Ver­bes­se­rungs­be­darf. Das gefor­der­te Son­der­nut­zungs­kon­zept ermög­licht Rege­lun­gen, die Abstell­flä­chen klar defi­niert und Sperr­zo­nen benennt. Zudem hält der Bam­ber­ger Bür­ger­block eine Ober­gren­ze der Leih­ge­rä­te für wichtig.