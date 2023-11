Der Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Forch­heim, Dr. Uwe Kirsch­stein, lädt alle Bürger*innen des gesam­ten Stadt­ge­bie­tes herz­lich zu den Bür­ger­ver­samm­lun­gen 2023 ein. Die Zusam­men­künf­te fin­den gemäß Art. 18 (Mit­be­ra­tungs­recht) der Baye­ri­schen Gemein­de­ord­nung u.a. statt am:

Mon­tag, 20.11.2023, 19:00 Uhr

Rit­ter-von-Trait­teur-Mit­tel­schu­le, Aula, Egloff­stein­stra­ße 43, 91301 Forchheim

Rit­ter-von-Trait­teur-Mit­tel­schu­le, Aula, Egloff­stein­stra­ße 43, 91301 Forchheim Don­ners­tag, 23.11.2023, 19:00 Uhr

Online-Teil­nah­me

Die Bür­ger­ver­samm­lun­gen fin­den als Hybrid­sit­zun­gen statt: Sie kön­nen sowohl per­sön­lich am oben ange­ge­be­nen Ort als auch online die offe­ne Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung unse­rer Stadt besu­chen. Die Platt­form „Zoom“ ist ein soge­nann­tes „Mee­ting-Tool“, mit dem kosten­los Online-Kon­fe­ren­zen durch­ge­führt wer­den kön­nen. Fol­gen­de Zugangs­da­ten kön­nen Sie für Ihre Teil­nah­me nutzen:

Zoom-Mee­ting am Mon­tag, 20.11.2023, 19:00 Uhr

Link: https://​t1p​.de/​e​z​iyj

Mee­ting-ID: 953 5780 1857

Kenn­code: 786253

Link: https://​t1p​.de/​1​i​4ep

Mee­ting-ID: 941 2215 2182

Kenn­code: 198094

Tages­ord­nung

Begrü­ßung und Einführungsfilm Erör­te­rung gemeind­li­cher Ange­le­gen­hei­ten mit Aussprache

Durch die Chat­funk­ti­on kön­nen die Bürger*innen, die online an der Bür­ger­ver­samm­lung teil­neh­men, Fra­gen stel­len und Anlie­gen vor­brin­gen. Alle vor Ort mel­den sich wie gewohnt per Hand­zei­chen. In der Bür­ger­ver­samm­lung kön­nen – im Gegen­satz zu den regel­mä­ßi­gen Bür­ger­sprech­stun­den des Ober­bür­ger­mei­sters – nur gemeind­li­che Ange­le­gen­hei­ten erör­tert werden.

Ent­spre­chen­de Vor­schlä­ge zur Behand­lung in den Bür­ger­ver­samm­lun­gen kön­nen schrift­lich vor der Ver­samm­lung, ent­we­der per Post an die Stabs­stel­le Cor­po­ra­te Com­mu­ni­ca­ti­on der Stadt Forch­heim, St.-Martin-Str. 8, 91301 Forch­heim oder per E‑Mail über das Bür­ger­post­fach buergeranfrage@​forchheim.​de ein­ge­reicht werden.

Sie sind schlecht zu Fuß oder ein­ge­schränkt mobil?

Die Stadt Forch­heim bie­tet einen kosten­lo­sen Fahr­ser­vice: Bit­te mel­den Sie sich bis spä­te­stens Mitt­woch, 15. Novem­ber 2023, 18 Uhr, unter der Tele­fon­num­mer 09191/714–120 bzw. unter der E‑Mail-Adres­se buergeranfrage@​forchheim.​de ver­bind­lich mit Name, Anschrift und Tele­fon­num­mer an. Nicht ange­mel­de­te Per­so­nen kön­nen auf­grund der begrenz­ten Sitz­plät­ze nicht mit­ge­nom­men werden!

Die Abho­lung erfolgt für ange­mel­de­te Per­so­nen ab 18:30 Uhr an fol­gen­den zentralen

Haltestellen:

Burk, Bus­halt am Kriegerdenkmal

Bucken­ho­fen, Bus­halt St. Joseph-Straße

Ker­s­bach, Bus­halt Kirche

Reuth, Bus­halt Sparkasse

Forch­heim Nord, Bus­halt Ver­klä­rung Christi

Der Rück­trans­port zu den genann­ten Hal­te­stel­len erfolgt nach Bedarf erst nach Abschluss der Bürgerversammlungen.