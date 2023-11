Das forum1.5 Trans­for­ma­ti­ons­platt­form der Uni Bay­reuth stellt kom­men­den Frei­tag, 17.11.23 um 18 Uhr in der Buch­hand­lung Breu­er & Sohn die Her­aus­ge­ber & Autoren der Publi­ka­ti­on „Wan­del erfolg­reich gestal­ten: Mög­lich­kei­ten und Ansät­ze regio­na­ler Trans­for­ma­ti­ons­platt­for­men“ vor. Prof. Man­fred Mios­ga (Pro­fes­sur für Stadt und Regio­nal­ent­wick­lung Uni Bay­reuth), Ele­na Michel (wiss. Mit­ar­bei­te­rin) , Lena Roth (forum1.5) und Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Stadt Bay­reuth Gesa Tho­mas zei­gen und erklä­ren in einer inter­ak­ti­ven Buch­prä­sen­ta­ti­on die zen­tra­len The­men der aktu­el­len Ver­öf­fent­li­chung. Wie kann eine kli­ma­neu­tra­le Gesell­schaft vor Ort aktiv gestal­tet wer­den, um einen wirk­sa­men Bei­trag zur Ein­hal­tung des 1,5‑Grad-Ziels des Pari­ser Kli­ma­ab­kom­mens zu errei­chen? In Real­la­bo­ren – wie Ernäh­rung, Bau­en & Woh­nen, sowie Mobi­li­tät und kom­mu­na­ler Kli­ma­schutz, wer­den gezielt Impul­se gesetzt. Die Regio­na­le Trans­for­ma­ti­ons­platt­form mit dem Namen „forum1.5“ bie­tet Akteu­ren aus Wis­sen­schaft, Wirt­schaft, Zivil­ge­sell­schaft und loka­ler Poli­tik eine Platt­form, auf der Kli­ma­po­li­tik dis­ku­tiert, Ver­an­stal­tun­gen, wirk­sa­me Ideen zum Han­deln und sozia­le Inno­va­ti­on ent­ste­hen kön­nen. Neben der Vor­stel­lung der Platt­form forum1.5 wer­den in der Buch­vor­stel­lung die 5 not­wen­di­gen Wen­de­punk­te in der Energie‑, Mobilitäts‑, Wohn‑, Indu­strie- & Kon­sum, Ener­gie- & Ernäh­rungs­wen­de erläutert.

Die Autoren ste­hen Ihnen für eine anschlie­ßen­de Dis­kus­si­on zur Verfügung.